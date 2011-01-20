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۳۰ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۲۰

تیم حقوق بشر سازمان ملل متحد به تونس اعزام می شود

تیم حقوق بشر سازمان ملل متحد به تونس اعزام می شود

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با اعلام کشته شدن یکصد نفر در جریان قیام مردمی در تونس از اعزام قریب الوقوع تیم ارزیابی حقوق بشر این سازمان به تونس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "ناوی پیلای" در بیانیه ای در ژنو گفت : سوء رفتار در زمینه حقوق بشر در قلب مشکلات تونس بوده است، بنابراین حقوق بشر باید در خط مقدم راه حل برای آن مشکلات نیز باشد.

وی افزود:‌ امروز مردم تونس فرصت بزرگی برای ایجاد آینده‌ای بهتر براساس قوانینی به دست آورده‌اند که بتوانند در راستای معیارهای بین‌المللی قرار گیرند.

وی ابراز امیدواری کرد تیم حقوق بشر سازمان ملل متحد علاوه بر جمع‌آوری اطلاعات درباره وضعیت فعلی و گذشته حقوق بشر در تونس با پیشنهادهای راسخ برای اقدام درباره مسئله سوء رفتارها در گذشته و اصلاحات آینده از این کشور بازگردد.

کد مطلب 1236670

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