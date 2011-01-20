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۳۰ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۱۰

غلامزاده:

سازمان همیاری شهرداری‌های قم حمایت می‌‌شود

سازمان همیاری شهرداری‌های قم حمایت می‌‌شود

قم - خبرگزاری مهر: معاون امور عمرانی استانداری قم، سازمان همیاری شهرداری‌های قم را بازوی اجرایی قوی برای شهرداری‌ها عنوان کرد و از حمایت مدیریت استان از این سازمان نوپا خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، هوشنگ غلامزاده صبح پنج‌شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان قم که با حضور مدیران کل و شهرداران شهرهای استان قم برگزار شد طی سخنانی با اشاره به نو پا بودن این سازمان و مشکلات موجود در فعال سازی آن خواستار اهتمام جدی برای گسترش فعالیت‌های این سازمان شد و اظهار داشت: سازمان همیاری بازوی اجرایی قوی و پشتوانه خوبی برای شهرداری‌های استان است و شهرداری‌ها با کمک این سازمان به اهداف و برنامه‌های خود خواهند رسید.

رئیس شورای سازمان همیاری شهرداری‌ها افزود: همه باید کمک کنیم تا این سازمان نوپا بتواند مأموریت اصلی خود را در قالب برنامه‌های کوتاه مدت زود بازده و بلند مدت انجام دهد.

غلامزاده بیان داشت: بستر و زمینه لازم برای فعالیت این سازمان در استان هموار است و مجموعه مدیریت استان نیز از این سازمان حمایت و پشتیبانی خواهد کرد.

در پایان، حکم آقای علیرضا ماندی بعنوان مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری‌ها به وی اعطاء و از خدمات آقای رضا رحیمی در دوره سرپرستی این سازمان تقدیر شد.
 

کد مطلب 1236672

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