بازتعریف اصولگرایی از سوی جامعتین/ تعیین سرنوشت رئیس بانک مرکزی

به گزارش خبرنگار سیاسی مهر، بازتعریف اصولگرایی در قالب منشوری با شاخص های 12 گانه از سوی جامعتین شاید یکی از مهمترین اخبار جریان اصولگرایی در هفته گذشته بود که واکنش های زیادی را نیز به دنبال داشت، از دیگر خبرهای سیاست داخلی هفته گذشته نیز می توان به کشمکش میان مجلس و دولت بر سر عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی و سپردن تصمیم نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام، سئوال از دو وزیر در مجلس، بررسی سانحه هوایی تهران - ارومیه، سفر رئیس جمهور به یزد و تصمیم مجلس برای شرکت لاریجانی در نشست بین المجالس در امارات اشاره کرد.

در این گزارش نگاهی کوتاه به برخی از وقایع مهم عرصه سیاست داخلی ایران در هفته ای که گذشت، می اندازیم.

*تدوین منشور اصولگرایی از سوی جامعتین

منشور اصولگرایی پس از ماهها انتظار و جلسات مشترک میان جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در قالب 12 شاخص اصولگرایی تدوین و منتشر شد.

این شاخص ها شامل این موارد است: دفاع از ارزش‌های اسلامی، پایبندی به مبانی انقلاب اسلامی،التزام عملی به ولایت فقیه و فصل‌الخطاب دانستن نظر رهبری، احترام و توجه به جایگاه روحانیت و مرجعیت، ساده زیستی و پرهیز از تجمل‌گرایی و اشرافیگری و توجه ویژه به گروه‌های ضعیف و نیازمند، اعتقاد به آزادی‌های مشروع و مردم‌سالاری دینی، عدالت محوری و مبارزه با فساد؛ تاکید و باور به پیشرفت همه جانبه کشور؛ اداره امور بر اساس موازین اسلامی، عقلانیت، قانون، برنامه، حسن تدبیر و عطوفت با مردم؛ اعتقاد و التزام به تعامل و هماهنگی میان قوا در سایه تدبیر‌های رهبری؛ دشمن‌شناسی، استکبار ستیزی، استقلال طلبی و موضع‌گیری صریح در برابر دشمنان و فتنه‌ها و تلاش برای تحقق وحدت امت اسلامی.

*اظهارات چهره های شاخص اصولگرایی درباره شاخص های 12 گانه اصولگرایی

با انتشار منشور اصولگرایی چهره های مختلف اصولگرایان نیز اظهار نظرهای متفاوتی در این باره با خبرنگار سیاسی مهر داشتند، به گونه ای که غلامرضا مصباحی مقدم، عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز این منشور را مسیری برای تبدیل واگرایی ها به همگرایی خواند.

حداد عادل، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس نیز گفت: این منشور از غربالگری بیجا در جریان اصولگرایی جلوگیری میکند.

علی مطهری نماینده مردم تهران نیز معتقد است این منشور نیازمند تفسیر و تکمله از سوی جامعتین است چرا که هنوز مواضع و برداشت روشنی نمی توان از این منشور استباط کرد.

سیدرضا اکرمی، نماینده مردم تهران و عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز می گوید: عمل به شاخص های منشور اصولگرایی موجب می شود آرامش به کشور بازگردد و در غیر این صورت وضعیت فعلی ادامه خواهد یافت.

محمدحسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس نیز معتقد است: کسانی که از شاخص های 12 گانه منشور اصولگرایی برخوردا نیستند از دایره اصولگرایان خارج شده اند.

*کشمکش برای تعیین عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی/سران قوا یا رئیس جمهور

ادامه کشمکش ها بر سر تعیین وضعیت عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی این هفته نیز در محافل سیاسی ادامه داشت تا به دانجا که موضوع از سوی رهبری برای تعیین تکلیف بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشته شد، اما هنوز همه موارد در حد پیشنهاد باقی مانده است و هیچ کسی نمی داند که در نهایت چه کسی رئیس کل بانک مرکزی را عزل و نصب می کند، رئیس جمهور، سران سه قوه و یا گزینه ی دیگری در راه است؟

*پایان رقابت سنگین میان نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی/ رای نهایی مجلس اعلام شد

مجلس این هفته ایرادات شورای نگهبان در باره ماده باقیمانده لایحه جرائم راهنمایی و رانندگی در زمینه نقل و انتقال خوردو را مشخص کرد و با رای اکثریت نمایندگان مقرر شد تنظیم سند رسمی در معاملات خودرو اجباری شود.

در حالی مجلس رای به اجباری شدن تنظیم سند رسمی در نقل و انتقال خودرو داد که چندماهی است کشمکشی میان نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی بر سر معاملات خودرو بوجود امده و نیروی انتظامی معتقد است در معاملات خودرو نیازی به تنظیم سند رسمی از سوی دفاتر اسناد رسمی نیست و تعویض پلاک و ثبت در نیروی انتظامی کفایت می کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، با وجود تلاش های رسانه ای بسیار علیه مجلس که واکنش لاریجانی رئیس مجلس در جلسه علنی، مبنی بر اینکه مجلس بدون در نظر گرفتن فشارهای رسانه ای و به صورت کارشناسی به این موضوع رای می دهد، را نیز به دنبال داشت. مجلس رای به اجباری شدن ثبت سند در معاملات خودرو داد.

*سئوال دو نماینده از دو وزیر

این هفته وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و اقتصاد برای پاسخگویی به سئوالات دو نماینده به صحن علنی مجلس فراخوانده شدند.

حمید رسایی نماینده مردم تهران سئوال خود درباره وضعیت مدیرمسئول یک نشریه و اینکه چرا با روزنامه ای که صاحب امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر آن به جرم جعل مهر، سندسازی و کسب وام پانصد میلیون تومانی به یکسال و نیم زندان قطعی محکوم شده و در حال حاضر نیز 2 سال است فراری است هیچ برخوردی صورتی نمی گیرد؟ را از وزیر ارشاد مطرح کرد و پس از توضیحات وزیردر مجلس، رسایی سئوال خود از وزیر را پس گرفت.

علی مطهری نیز که درباره عدم تخصیص تسهیلات دولت به مترو از وزیر اقتصاد سئوال کرده بود از چاسخ وزیر قانع نشد و سئوال خود را به موضوع سئوال از رئیس جمهور موکول کرد.

*بررسی سانحه سقوط هواپیمای تهران - ارومیه در مجلس

اعضای کمیسیون عمران سانحه سقوط هواپیمای تهران - ارومیه را در دو جلسه متوال در این کمیسیون و با حضور وزیر راه و ترابری و مسئولان ذیربط بررسی کردند.

*سفر رئیس جمهور به یزد

سفر رئیس جمهوری به یزد از دیگر رویدادهای مهم هفته گذشته بود، احمدی نژاد در این سفر گفت: با انتقال فرهنگ مردم یزد به جهان مشکلی در عالم باقی نمی‌ماند.

وی اظهارداشت: در سفرهای استانی وزرا به شهرستان‌ها می روند و در شوراهای اداری مشکلات را بررسی و جمع‌بندی می کنند تا آن را در جلسه هیات دولت که در این استان برگزار می‌شود مطرح کنند.

رئیس جمهور اعلام کرد:در پنج سال گذشته سه هزار میلیارد تومان در بخش صنعت در این استان سرمایه‌گذاری شد که سه برابر مدت مشابه قبل دولت نهم و دهم است.

احمدی نژاد همچنین با اشاره به حوادث لبنان گفت: رژیم صهیونیستی به دنبال آسیب زدن به لبنان است. ایستادگی ملت لبنان، هیبت صهیونیست‌های جنایتکار را در هم شکسته و آنها از عزت و مقاومت ملت لبنان ناراحتند و به دنبال توطئه علیه این ملت هستند و با شیوه‌های خود فعالیت می‌کنند. بعضی وطن‌دوست را ترور می‌کنند و انگشت اتهام به سمت نیروهای پاک، وفادار و ملت‌دوست نشانه می‌رود و برای ایجاد اختلاف و درگیری تلاش می‌کنند.

وی تصریح کرد: من به ملت لبنان توصیه می‌کنم که مقطع مهمی را پشت سر می‌گذارد. هوشیار باشند و اجازه ندهند که وحدتشان به هم بریزد. گروه‌های لبنانی قادرند مسائل خود را با تفاهم و همدلی و دوستی حل کنند. باید مراقب بود که دست‌های پلید در این کشور مساله ایجاد نکند.

*سفر لاریجانی به امارات آری، نه

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در حالی سه شنبه هفته گذشته تهران را به مقصد امارات برای شرکت در اجلاس بین المجالس ترک کرد که صبح همان روز در جلسه غیرعلنی و با مشورت تمامی نمایندگان تصمیم به رفتن گرفت.

دوراهی ماندن یا رفتن لاریجانی به نشست بین المجالس در امارات از آنجا اغاز شد که امارات متحده عربی با تشکیل کمیته ای به نام "مساعی حمیده" یا حل اختلاف، تلاش کرد تا موضوع اختلافات مرزی بین کشورهای اسلامی را پیش کشیده و به این بهانه پای ادعاهای خود بر جزایر سه‌گانه ایران را به اتحادیه بین‌المجالس بکشاند.

در واکنش به این رفتار، ایران از شرکت در این نشست خودداری کرد و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس این موضوع را در حاشیه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس در جمع خبرنگاران اعلام کرد.

پس از این، رئیس مجلس کویت در تماس تلفنی دوشنبه شب، از لاریجانی خواست تا در این نشست شرکت کند، چرا که پارلمان ایران باعث شکل گیری این نشست بوده است و اعلام کرد که بررسی جزایر سه گانه از دستور کار نشست بین المجالس خارج شده است.

سرانجام، لاریجانی با شرط عدم مطرح شدن موضوعات تفرقه برانگیز به همراه هیئت پارلمانی به ابوظبی رفت و در حالی که این نشست با رعایت شرط ایران در ابوظبی برگزار می شد کمی آن طرف تر، ایرانیان و اماراتی ها در قطر بازی سرنوشت سازی را به تماشا نشسته بودند که نتیجه اش پیروزی دیگری را برای ایران رقم زد، شکست سنگین 3 بر صفر امارات، تلخی مطرح نشدن موضوع جزایر سه گانه را بیش از پیش بر کام سیاست مردان امارات تلخ کرد.

* رحیمی در همایش در ایرنا/ انتقاد از اتهامات بی شرمانه علیه معاون اول

همایش نمایندگی های داخلی و خارجی ایرنا با حضور محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور برگزار شد و رحیمی از این فرصت برای پاسخ دادن به اتهامات و اظهارنظرهای رسانه ای علیه خود استفاده کرد و گفت: برخی مفسدان اقتصادی و رانت خواران که با اقدام بازدارنده ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مواجه شده و تحت فشار قرار گرفته و از این امر ضربه خورده اند، از اسفند ماه سال گذشته تاکنون اقدام به تخریب دولت و اتهام افکنی کرده اند و با بی شرمی تمام و بدون هیچ سند و مدرکی مستقیم و غیر مستقیم رئیس جمهور و معاونش را در رسانه‌ها متهم می کنند.

رحیمی افزود: اقدامات مخرب این افراد نشانه بیماری و دشمنی آنها با نظام است و اینکه خواسته یا ناخواسته در راستای اهداف دشمنان نظام گام بر می دارند.