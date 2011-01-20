واکنشها علیه موضع سعودی ادامه دارد/ ابراز شگفتی نبیه بری و جنبلاط

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الحیات، منابع نزدیک به "نبیه بری" در واکنش به اظهارات اخیر "سعود الفیصل" که از پایان یافتن نقش آفرینی عربستان در تحولات لبنان خبر داده بود، تاکید کردند: وزیران امور خارجه قطر و ترکیه زمانی به لبنان آمدند که پس از نشست دمشق در تماس با طرف سعودی موافقت کامل آنها در قبال این تحرک گرفته شد.

این منابع نزدیک به رئیس پارلمان لبنان تاکید کردند : از اینکه چنین سخنانی بر زبان وزیر امور خارجه عربستان سعودی جاری شده، در شگفتیم .

از سوی دیگر، "ولید جنبلاط" رئیس حزب سوسیالیست ترقیخواه لبنان در گفتگو با السفیر، موضع اخیر سعود الفیصل را موضعی غیر دقیق دانست که با سیر تاریخی تلاشهای سوری سعودی همخوانی ندارد.

وی با اشاره به سوابق درخشان گذشته تلاشهای سوری سعودی که در سال 1976 به از بین رفتن تنشها در لبنان، در سال 1983 که به لغو توافق 17 می و در سال 1989 به توافق طائف منجر شد، تاکید کرد: من تسلیم بدبینی ها نمی شوم و تا آخرین لحظه بر تلاشهای سعودی سوری حساب باز می کنم. تلاشهایی که در آن راهکارهای اساسی و راهبردی برای حفظ لبنان از خطرات به ویژه مسائل مربوط به حکم احتمالی گنجانده شده است.

وزیر امور خارجه عربستان روز گذشته در اظهاراتی سئوال برانگیز گفت : اوضاع در لبنان بسیار خطرناک است، این کشور به سوی تجزیه پیش می رود و عربستان دیگر نقشی در تحولات این کشور نخواهد داشت.