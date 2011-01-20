ترور و ارعاب دانشمندان؛ بازی کثیف با نتیجه عکس برای موساد و سیا

پس از آنکه در سال گذشته استاد "مسعود علیمحمدی" در مقابل منزل خود ترور و به شهادت رسید، ایران از همان ابتدا انگشت اتهام را به سوی دستگاه جاسوسی رژیم صهیونیستی نشانه رفت موضوعی که با گذشت زمان درستی آن ثابت شد و با تکرار اقدام مشابه از سوی این رژیم و سپس اقرار عامل بازداشت شده ترور شهیید علیمحمدی، ثابت کرد که تهران در شناسایی دشمنان خود دچار اشتباه نشده است.

در همین رابطه رونامه هاآرتض در مطلبی با پرداختن به موضوع ترور دانشمندان ایرانی نوشت : ایرانی ها در این طرز تلقی که موساد مسئول این حملات است تنها نیستند، زیرا تحلیلگران و مفسران در سراسر جهان نیز اینطور فکر می کنند و این تصور با توجه به این موضوع تقویت می شود که در کمتر از چهار سال گذشته دست کم چهار مورد تلاش برای ترور دانشمندان ایرانی شده است.



ترور دانشمندان هسته ای



ایرانی ها در این طرز تلقی که موساد مسئول این حملات است تنها نیستند، زیرا تحلیلگران و مفسران در سراسر جهان نیز اینطور فکر می کنند و این تصور با توجه به این موضوع تقویت می شود که در کمتر از چهار سال گذشته دست کم چهار مورد تلاش برای ترور دانشمندان ایرانی شده است .

روزنامه هاآرتض در ساعات ابتدایی صبح روز سه شنبه 22 دی ماه 1388 صدای انفجاری در منطقه قیطریه تهران شنیده شد و دقایقی بعد خبر تکمیلی منتشر شد که صدای انفجار مربوط به یک اقدام تروریستی بوده که بر اثر آن یک استاد دانشگاه با نام دکتر "مسعود علیمحمدی" به شهادت رسیده است. در ساعات ابتدایی صبح روز سه شنبه 22 دی ماه 1388 صدای انفجاری در منطقه قیطریه تهران شنیده شد و دقایقی بعد خبر تکمیلی منتشر شد که صدای انفجار مربوط به یک اقدام تروریستی بوده که بر اثر آن یک استاد دانشگاه با نام دکتر "مسعود علیمحمدی" به شهادت رسیده است.

در تاریخ 8 آذرماه سال جاری نیز مجددا دو دانشمند ایران هدف سوءقصد قرار گرفتند که یک مورد از آنها منجر به شهادت دکتر "مجید شهریاری" استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران شد.

صبح روز هشتم آذرماه مجید شهریاری و فریدون عباسی دو استاد فیزیک دانشگاه شهید بهشتی مورد سوء قصد قرار گرفتند که دکتر شهریاری به مقام شهادت نائل آمد.

"محمد کرمی راد" عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به مهر گفت : شیوه انجام عملیات تروریستی علیه دو استاد دانشگاه نشان می دهد که این عملیات با پشتیبانی خارج از کشور و با هدف ایجاد رعب در میان دانشمندان ایرانی انجام شده است .

اقرار به جنابت

پس از اعلام وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازداشت برخی از عوامل ترور دانشمند ایرانی، ساندی تایمز چاپ انگلیس ضمن اذعان به نقش رژیم اسرائیل در این اقدام تروریستی با هدف زیر سئوال بردن توان نهادهای امنیتی ایران اقدام به جنجال سازی جدید کرد.

ساندی تایمز در این باره نوشت : تیمی از موساد مسئول ترور "مجید شهریاری" بوده است. افرادی از سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی تحت عنوان گروه "کیدون" که توانایی صحبت کردن به زبان فارسی را داشته اند پس از حضور در ایران اقدام به ترور این دانشمند هسته ای کرده اند. گروه کیدون متشکل از 38 عضو است که پنج نفر از آنها زن هستند. عمده فعالیت این گروه در صحرای نقب بوده و تمام افراد آن جوان هستند.

برخی رسانه های رژیم صهیونیستی ترور شهید شهریاری را با وقاحت تمام هدیه مائیر داگان به رژیم صهیونیستی اعلام می کردند.

دلیل ارتکاب ترور چیست؟

دلیل اصلی پناه بردن رژیم اسرائیل به ترو دانشمندان به ویژه دانشمندان فیزیک ایران به اذعان خود تل آویو آن بود که این رژیم و متحدان آن با پی بردن به بی تاثیر بودن گزینه تحریم و فشار به دنبال یافتن راهی رفتند تا با توسل به آن بتوانند ایران را از پیشرفت بازدارند.



مشخص است اسرائیل همانطور که مقامات آن در اظهار نظرهای عمومی اعلام کرده اند، بی نهایت از پیشرفت هسته ای ایران نگران است و برای مقابله با این موضوع دست به هر اقدامی می زند . روزنامه هاآرتض همانطور که در گزارش قبل اشاره شد یکی از این راه ها استفاده از راهکارهای سایبری بود و راه دیگر از میان برداشتن عوامل تاثیرگذار در پیشرفتهای علمی ایران بود. همانطور که در گزارش قبل اشاره شد یکی از این راه ها استفاده از راهکارهای سایبری بود و راه دیگر از میان برداشتن عوامل تاثیرگذار در پیشرفتهای علمی ایران بود.

در همین رابطه روزنامه هاآرتض در مطلبی نوشت : در عین حال، مشخص است اسرائیل همانطور که مقامات آن در اظهار نظرهای عمومی اعلام کرده اند، بی نهایت از پیشرفت هسته ای ایران نگران است و برای مقابله با این موضوع هر اقدامی می کند.

این روزنامه افزود: بنابراین می توان خطی نامرئی را شناسایی کرد که در فروش تجهیزات معیوب برای سانتریفیوژهای تاسیسات غنی سازی اورانیوم در نطنز، کرم رایانه ای استاکس نت که به ادعای برخی در عملیات این تاسیسات اختلال ایجاد کرد و ترور دانشمندان هسته ای ایران وجود دارد. هدف از همه این اقدامات انتقال پیامی بازدارنده به جامعه علمی ایران و نیز ترساندن دانشمندان هسته ای ایران برای متوقف کردن همکاری شان با برنامه هسته ای تهران است.



این روزنامه رژیم صهیونیستی همچنین نوشت: در حقیقت باید گفت جامعه اطلاعاتی اسرائیل، آمریکا، آلمان، فرانسه و انگلیس تلاشی همه جانبه برای متوقف کردن و کارشکنی در برنامه هسته ای ایران می کنند.



اقدامات مشابه اسرائیل در کشورهای دیگر



به گزارش مهر، البته این فقط ایران نبود که با پدیده ترور دانشمندان خود توسط اسرائیل روبرو بود، بلکه ترور دانشمندان هسته ای جزو سوابق سیاه رژیم صهیونیستی به شمار می رود.



برای مثال در مهرماه سال جاری رئیس سابق سازمان انرژی اتمی عراق از ترور هزار و 500 دانشمند هسته ای این کشور توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی خبر داد.



"فاضل الجنابی" اظهار داشت : آمریکا و اسرائیل از زمان اشغال عراق تاکنون هزار و 500 دانشمند هسته ای این کشور را ترور کرده اند. پس از اشغال عراق و تخریب ادوات و تجهیزات موجود در آن، دغدغه اصلی اسرائیل و آمریکا حذف دانشمندان هسته ای عراق بود. اسرائیل از زمان دور ترور دانشمندان هسته ای عراق را آغاز کرده است و رسانه های اسرائیلی همواره اعلام می کردند که اجازه نخواهند داد برنامه هسته ای کشورهای عربی پیشرفت کند. اهمیت برنامه هسته ای عراق در آن زمان این بود که دانشمندان بومی و با دقت بسیار به آن دست یافته بوند و این همان چیزی بود که اسرائیل از آن واهمه داشت و آن را به نابود کردن این برنامه ها سوق داد.



برخورد رسانه های خارجی با موضوع ترور دانشمندان ایرانی



روزنامه گاردین درباره ترور دانشمندان ایرانی نوشت : کشته و زخمی شدن دو فیزیکدان عالی رتبه ایران در حملات هماهنگ در تهران این سوال را مطرح می سازد که آیا یک گروه ترور هسته ای در کار است ؟در دو حادثه ترور با موتورسیکلت در تهران یک دانشمند هسته ای به نام مجید شهریاری کشته و دانشمند دیگر به نام فریدون عباسی زخمی شد که هر دو از استادان دانشگاه شهید بهشتی و چهره های عالی رتبه در علوم هسته ای ایران بودند.



راهبردی زیرزمینی برای ایجاد اختلال در برنامه هسته ای ایران آغاز شده و روش عملیاتی که اکنون به جای حمله نظامی به برنامه هسته ای ایران در پیش گرفته شده خرابکاری در این برنامه است و به این ترتیب خرابکاری ، استخدام آدمکش، استفاده از جاسوس های دوجانبه بخشی از این نقشه جهت کند کردن اهداف هسته ای ایران بشمار می رود . اسرائیل با حمایت آمریکا، در تجهیزات هسته ای و با مداخله در نحوه تامین اورانیوم اختلال ایجاد می کند و همچنین می کوشد مردان کلیدی برنامه هسته ای را حذف کند.



روزنامه لاتریبون دوژنو



گاردین با اشاره به اینکه نام عباسی در قطعنامه هزار و هفتصد و چهل و هفت شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان دانشمند هسته ای ذکر شده است، نوشت: این حملات شباهت هایی با ترور مسعود علیمحمدی، دانشمند فیزیک هسته ای دیگر ایران در ماه ژانویه دارد و در حادثه بمب به یک موتورسیکلت متصل شده بود و از راه دور کنترل شد. الگوی مورد نظر در این ترورها به خوبی آشکار است و هر سه مورد با حرفه افراد مورد نظر ارتباط داشت، یعنی هر سه دانشمند هسته ای بودند. می دانیم که هم آمریکا و هم اسرائیل برنامه های وسیع و فعالی با هدف خرابکاری در برنامه هسته ای ایران دارند که آخرین نمونه آن ویروس خرابکاری استاکس نت بود با بررسی این عوامل می توان اینگونه نتیجه گرفت که دشمنان جمهوری اسلامی یک گروه ترور با هدف تضعیف توانایی هسته ای ایران تشکیل داده اند.



به گزارش مهر همچنین روزنامه ایندیپندنت نیز اذعان کرد: در اینکه اسرائیل در پس ترور دانشمندان هسته ای ایران قرار دارد، شکی وجود ندارد. بین ترور مرموزانه یک دانشمند هسته ای ایران در تهران و زخمی شدن یک دانشمند دیگر، و انتصاب "تامیر پاردو" به عنوان رئیس موساد، ارتباط وجود دارد. آنها بخشی از تلاش های بی پایان جامعه اطلاعاتی اسرائیل همراه با همتایان غربی آن از جمله "ام آی شش" انگلیس و سیا، سازمان اطلاعات مرکزی امریکا، برای مختل کردن، به تاخیر انداختن و در صورت امکان بازداشتن ایران از تحقق هدفش در دستیابی به اهداف هسته ای اش است . گرچه در گذشته موساد در عملیات مشابهی دخالت داشته است که معروف ترین نمونه آن در سال 1995 در والتا واقع در مالت بود که طی آن یک گروه ترور دکتر فتحی شقاقی رهبر جهاد اسلامی را ترور کرد .



روزنامه سوئیسی لاتریبون دو ژنو هم در مقاله ای با اشاره به ترور دانشمندان هسته ای ایران این پرسش را مطرح کرده که چه کسی می خواهد دانشمندان ایرانی را حذف کند ؟



این روزنامه به نقل از کارشناسان نوشت : راهبردی زیرزمینی برای ایجاد اختلال در برنامه هسته ای ایران آغاز شده و روش عملیاتی که اکنون به جای حمله نظامی به برنامه هسته ای ایران در پیش گرفته شده خرابکاری در این برنامه است و به این ترتیب خرابکاری، استخدام آدمکش، استفاده از جاسوس های دوجانبه بخشی از این نقشه جهت کند کردن اهداف هسته ای ایران به شمار می رود . اسرائیل با حمایت آمریکا، در تجهیزات هسته ای و با مداخله در نحوه تامین اورانیوم اختلال ایجاد می کند و همچنین می کوشد مردان کلیدی برنامه هسته ای را حذف کند.



بازداشت عامل ترور و اثبات چندباره دشمنی اسرائیل با ایران



به گزارش مهر، در دی ماه سال جاری بود که انتشار خبری در رسانه های ایران سبب بهت و حیرت و جهانیان شد.



خبر بازداشت عامل ترور شهید علیمحمدی و اعتراف وی به اینکه چگونه از سوی موساد صید شده و تحت آموزشهای ویژه ترور قرار گرفته تمام شک و شبهه ها را در مورد دست داشتن رژیم صهیونیستی در ترور دانشمندان ایرانی از بین برد.



محاسبه غلط واشنگتن-تل آویو و تاثیر عکس ترور بر ایران



در فرهنگ غرب ترورو به معنای ترساندن نیز به کار می رود و همانگونکه اشاره شد یکی از اهداف اسرائیل و غرب از حذف دانشمندان ایرانی به زعم آنها، ترساندن کشورمان از ادامه راه پیشرفت و توسعه بود.



مروری به دستاوردهای ایران در یک سال گذشته و به ویژه پس از ترور داشنمندان نشان می دهد ایران نه تنها از اینگونه اقدامات نترسیده بلکه ترور دانشمندان عاملی برای افزایش انگیزه دانشمندان، مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران برای توسعه ایران است.



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عبدالحمید بیاتی

