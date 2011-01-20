راهپیمایی ورزشی هشت بهمن در سراسر کشور

محمود دادگو با بیان این مطلب در حاشیه این اجلاس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:‌ به پیشنهاد شورای شهر کرج و تصویب آن در اجلاس مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی مراکز استانها و کلانشهرهای کشور این راهپیمایی با همکاری شهرداریها و سازمان های تربیت بدنی سراسر کشور انجام می شود.

وی افزود:علاوه بر تصویب دو طرح حجاب و عفاف و فرهنگ آپارتمان نشینی از سوی شورای شهر تهران؛ تلاش در جهت کاهش آلودگی محیط زیست، حضور اعضای روسای شوراهای اسلامی مراکز استانها در کمیته برنامه ریزی استان، عضویت روساهای مراکز استانها درکمیسیون ماده پنج، تاکید بر مدیریت واحد شهری، ایجاد دانشکده شهرداری برای ارتقاء سطح علمی کارکنان شهرداری، احداث یک باب کتابخانه در مجتمع های مسکونی بالای 30 واحد،‌ ضرورت کاهشاستفاده از ظروف یک بار مصرف و راهکارهای کلی برای نوسازی بافت های فرسوده از اهم محورهای مورد بحث در این اجلاس بود که با پیشنهاد شورای شهر کرج مورد استقبال سایر روسای مراکز استانها قرار گرفت.

600 هکتار بافت فرسوده شهر کرج نیازمند توجه بیشتر است

رئیس شورای شهر کرج در ادامه سخنان خود بر احیا و بازسازی بافتهای فرسوده این کلانشهر تاکید کرد و یادآورد شد:‌ شهرداری و سایر ارگانهای مجری این طرح باید با توجه بیشتر بر این امر زمینه ارائه خدمات مناسب تر به مردم را فراهم کنند.

وی خاطر نشان کرد:‌ در حال حاضر 600 هکتار بافت فرسوده در شهر کرج وجود دارد که باید برای احیا و بازسازی آنها تدابیر اساسی اندیشیده شود.

دادگو افزود: طی سالهای گذشته دولت راهکارهای مختلفی را در جهت احیا و بازسازی بافتهای فرسوده ارائه کرد اما حجم وسیع بافتهای فرسوده موجود و طولانی شدن اجرای بسیاری از این پروژه ها نشان از ناکافی بودن این مدل ها دارد که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

به گفته وی فراهم کردن امکانات لازم و تسهیل در امور اداری و ارائه سهل و آسان تسهیلات بانکی می تواند اقدامی مهم در جهت رفع این معضل ملی به شمار رود.