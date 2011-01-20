محرومیت پنج بازیکن از حضور در مرحله یک چهارم نهایی/ نام افشین در بین محرومان

به گزارش خبرنگار مهر، پنج بازیکن از تیم‌های ایران، اردن، قطر، استرالیا و ژاپن در دیدارهای پایانی از مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا یا دواخطاره شدند یا کارت قرمز گرفتند تا از همراهی تیم‌های خود در دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی محروم شوند.

- اسامی بازیکنان محروم از حضور دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا به شرح زیر است:

* آرش افشین از ایران (اخراج در دیدار با امارات)

* باسم فتحی از اردن (دریافت دو کارت زرد در دیدار با عربستان و سوریه)

* محمد کاسولا از قطر (دریافت دو کارت زرد در دیدار با چین و کویت)

* برت امرتون از استرالیا (دریافت دو کارت زرد در دیدار با کره جنوبی و بحرین)

* اتسوتو یوشیدا از ژاپن (دریافت دو کارت زرد در دیدار با سوریه و عربستان)