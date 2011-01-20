طرح آمایش استان قزوین 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، اصغر حمزه ای ظهر پنجشنبه در جلسه کارگروه امور تولیدی و اقتصادی استان که در استانداری تشکیل شد، اظهار داشت: اخیراً به منظور پیگیری طرح آمایش در استانهای مختلف جلسه ای در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تشکیل شد که استان قزوین به همراه استان های همدان و مرکزی به عنوان سه استان پیشرو در تهیه و تدوین طرح آمایش استان انتخاب شد.

وی افزود: طی دو ماه آینده باید با مشارکت و همکاری دستگاه ها مستندات و اطلاعات نهایی این طرح را تدوین و به چاپ برسانیم تا با تصویب در شورای برنامه ریزی و توسعه، زمینه عملیاتی کردن این طرح فراهم شود.

معاون برنامه ریزی استاندار تدوین برنامه پنجم توسعه را از اولویتهای مهم استان ذکر کرد و در این زمینه گفت: از هفته آینده برنامه پنجم توسعه به کل کشور ابلاغ می شود و باید تلاش کنیم تا براساس آن برنامه پنجم توسعه استان را که نقش کلیدی در پیشرفت استان طی پنج سال آینده دارد تدوین کنیم.

حمزه ای تصریح کرد: در سالهای اخیر قزوین پس از استان شدن و گذر از مراحل نوپایی، دوران نوجوانی خود را طی می کند به گونه ای که با آماده شدن زیر ساخت ها، زمینه و بستر لازم برای جهش و رشد شتابان استان در بخش ها و حوزه های مختلف فراهم شده است.

در این جلسه محمد رضا صفری رئیس سازمان جهاد کشاورزی درخصوص ساماندهی واحدهای دامداری در مناطق روستایی استان گزارشی ارائه کرد.

در ادامه خلاصه ای از طرح جامع و مدیریت ریسک خشکسالی استان به حاضران ارائه شد.