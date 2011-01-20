طرح جامع دامداری استان قزوین تهیه و تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، محسن مبارکی در جلسه کارگروه امور اقتصادی و تولیدی که ظهر پنجشنبه در استانداری قزوین تشکیل شد اظهار داشت: حضور مستمر و دائمی دام در روستاها مشکلاتی را در حوزه بهداشت و سلامت روستائیان ایجاد کرده که ساماندهی و مدیریت آن را بیش از گذشته ضروری و اجتناب ناپذیر می کند.

وی افزود: با توجه به اینکه حفظ و نگهداری دام از زندگی روستائیان تفکیک ناپذیر است باید به گونه ای برنامه ریزی کرد که در کنار تأمین سلامت و بهداشت آنها به نظام اقتصادی و اجتماعی روستاها نیز ضربه ای وارد نشود.

در این جلسه محمدرضا صفری رئیس سازمان جهاد کشاورزی با ارائه گزارشی از اقدامات و فعالیت های صورت گرفته در ساماندهی امور دام روستاها خاطرنشان کرد: ایجاد مجتمع های دامپروری در اطراف و حوالی روستاها گزینه مناسبی برای خروج دام از مناطق مسکونی روستایی محسوب نمی شود و به همین دلیل اجرای این طرح علاوه بر هزینه های سنگین اقتصادی با استقبال روستائیان نیز روبرو نخواهد شد.

وی تصریح کرد: بهترین گزینه برای ساماندهی امور دام در راستای ارتقای سطح بهداشت و سلامت روستائیان، بازسازی ونوسازی فضاها و اماکن نگهداری دام در روستاها است که با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی و محیط زیست توانسته ایم برای 15 روستا در سال جاری این طرح را به مرحله اجرا درآوریم.

صفری با اشاره به وضعیت تولید فرآورده های دامی و لبنی در استان توجه به سلامت بهداشتی دامها را در تامین سلامت غذایی بخش قابل توجهی از کشور موثر دانست و خواستار توجه جدی به تامین اعتبارات مورد نیاز برای اجرای طرحهای بازسازی اماکن دامی شد.