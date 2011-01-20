آغاز مجدد تظاهرات در شهرهای تونس/ مردم: بقایای رژیم بن علی باید بروند

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری الجزیره لحظاتی پیش از آغاز مجدد تظاهرات مردم خشمگین تونس در اعتراض به حضور بازماندگان حزب دیکتاتور مخلوع موسوم به حزب "التجمع الدستوری" در عرصه سیاست خبر می دهند.

این در حالی است که اعضای حزب بن علی اخیرا اعلام کردند که در پاسخ به اعتراضات مردمی از حزب وی کنار می روند تا همچنان بتوانند در دولت موقت حضور داشته باشند.

اما مردم تونس به این تصمیم آنها رضایت نداده و در تظاهرات امروز خواستار پایان دادن به هرگونه فعالیت سیاسی اعضای حزب بن علی هستند. بر این اساس، مردم معترض با حضور بازماندگان جریان بن علی در قدرت موافق نیستد و خواستار پاکسازی صحنه سیاسی تونس از وجود آنها هستند.