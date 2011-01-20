  1. بین الملل
  2. سایر
۳۰ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۴۴

خبر فوری /

آغاز مجدد تظاهرات در شهرهای تونس/ مردم: بقایای رژیم بن علی باید بروند

آغاز مجدد تظاهرات در شهرهای تونس/ مردم: بقایای رژیم بن علی باید بروند

منابع خبری لحظاتی پیش از آغاز مجدد تظاهرات و اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف تونس در اعتراض به حضور بازماندگان حزب "زین العابدین علی" دیکتاتور مخلوع در دولت جدید خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری الجزیره لحظاتی پیش از آغاز مجدد تظاهرات مردم خشمگین تونس در اعتراض به حضور بازماندگان حزب دیکتاتور مخلوع موسوم به حزب "التجمع الدستوری" در عرصه سیاست خبر می دهند.

این در حالی است که اعضای حزب بن علی اخیرا اعلام کردند که در  پاسخ به اعتراضات مردمی از حزب وی کنار می روند تا همچنان بتوانند در دولت موقت حضور داشته باشند.

اما  مردم تونس به این تصمیم آنها رضایت نداده و در تظاهرات امروز خواستار پایان دادن به هرگونه فعالیت سیاسی اعضای حزب بن علی هستند. بر این اساس، مردم معترض با حضور بازماندگان جریان بن علی در قدرت موافق نیستد و خواستار پاکسازی صحنه سیاسی تونس از وجود آنها هستند.

کد مطلب 1236694

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها