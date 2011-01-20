رئیس جمهور یزد را به مقصد تهران ترک کرد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمود احمدی نژاد بعد از ظهر پنج ‌شنبه از فرودگاه شهید صدوقی به مقصد تهران حرکت کرد و به این ترتیب هشتاد و چهارمین سفر استانی هیئت دولت به پایان رسید.

احمدی نژاد در سفر دو روزه خود به استان یزد ابتدا در میدان امیرچخماق یزد در گردهمایی و اجتماع بزرگ مردم این استان حضور یافت و پس از سخنرانی وی برنامه‌های سفر هیئت دولت به طور رسمی آغاز شد.

احمدی‌نژاد در کارگروه فرهنگ و هنر و سپس در جلسه هیئت دولت شرکت کرد و مصوبات بسیاری برای استان یزد به تصویب رساند.

وی همچنین با مدیران، نخبگان و ایثارگران یزد نیز دیدار داشت و نشان ملی ایثار نیز به سه خانواده شهید اعطا کرد.

احمدی نژاد امروز همچنین با حضور در مسجد حظیره به مقام شهید محراب، آیت‌الله صدوقی ادای احترام کرد.

دستاورد این سفر احمدی نژاد به استان یزد 260 مصوبه در بخشهای مختلف به ویژه آبرسانی بود.