انقلاب اسلامی بزرگترین تولید کننده مفاهیم نو در دنیاست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی پیش از ظهر پنج شنبه در جلسه شورای اداری مازندران در استانداری گفت: مدیران باید بیش از سایر افراد حوادث و اتفاقات دنیای امروز را رصد کنند.

وی با اشاره به اتفاقات شمال آفریقا، خاورمیانه و لبنان و به صورت ویژه به انقلاب مردم تونس اشاره کرد و افزود: مردم تونس به پشتوانه انقلاب اسلامی و پایداری آن دست به حرکت انقلابی زدند.

پورمحمدی با بیان اینکه موقعیتهایی که برای کشور در حال خلق شدن است را شناسایی کنیم، تصریح کرد: فرصت شناسی از شاخصه های مدیریت استراتژیک است.

وی با بیان اینکه موقعیت ها به سرعت در حال گذر است، یادآور شد: با موقعیت شناسی در مقطع مناسب می توان با کمترین هزینه موقعیت را رصد و شکار کرد.

پورمحمدی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی شکاربان خوبی داشت، خاطرنشان کرد: امام راحل(ره) توانست موقعیت های فراهم شده را به خوبی رصد کند و موقعیت ها را تا حد زیادی در جهت مکتب انقلاب به خدمت گیرد.

وی با بیان اینکه هوش ممتاز امام راحل(ره) از عوامل موفقیت امام بود، افزود: موقعیت کشور علیرغم همه دسیسه ها در شرایط ممتاز و روبه جلو است.

پورمحمدی با اشاره به اینکه انقلاب اسلام منشاء تحولات بزرگی در جهان شده اظهار داشت: در همه جای دنیا مشکلات وجود دارد و آنچه که دنیا را تحت تاثیر قرار داده پیام ویژه انقلاب اسلامی است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه انقلاب اسلامی بزرگترین تولید کننده مفاهیم نو در دنیا است، یادآور شد: ذهن های بسیاری در دنیا با پیام انقلاب اسلامی درگیر شده است.

وی چالش پیش روی استکبار را یک چالش عمیق و فارغ از چالش های سنتی دانست و گفت: انقلاب اسلامی ایران ادبیات حاکم بر جهان را به ادبیان انسانی نزدیک کرد که ادبیاتی نو و تاثیرگذار است.

پورمحمدی با اشاره به اینکه قدرت اقتصادی ایران چهار درصد قدرت اقتصادی در دنیا است تصریح کرد: این در حالی است که یک درصد از جمعیت دنیا را در ایران داریم.

وی اظهار داشت: صحبت های مسئولان ما در دنیا خواهان دارد و مورد توجه است.

پورمحمدی با بیان اینکه جمهوری اسلامی در عرصه جهانی جایگاه خود را به دست آورده خاطرنشان کرد: برای تثبیت این جایگاه باید به دو کار مهم بپردازیم.

وی در بیان این دو مسئله گفت: باید خودمان مردم را در صحنه و پای پرجم حفظ کنیم که این در گرو خدمت است و تصویر هم باید شفاف و قابل ارائه بماند چرا که این تصویر حجت آن پیام است.

سخت ترین بازرسی را در سازمان شروع کردم

پورمحمدی با اشاره به اینکه کار بدون برنامه پیش نمی رود یادآور شد: یک مجموعه باید منسجم و هماهنگ باشد تا اهداف محقق شوند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه سخت ترین بازرسی را درون سازمان شروع کرده است گفت: پیام و سخنان مجموعه بازرسی باید حساب شده و کارشناسی شده باشد و ما حرف سازمان را پس نمی گیریم.

وی افزود: به رسانه ها گفتم هر کسی از ما انتقاد دارد علنی بنویسد و نیازی به نامه نگاری شخصی برای من نیست.

پورمحمدی اظهار داشت: بازرسی و نظارت در سازمانی موفق است که درون سازمان انجام شود و حتما این نظارت زودتر به موفقیت می رسد.

وی با اشاره به اینکه کارها و برنامه ها باید اولویت داشته باشند تصریح کرد: برنامه بدون اولویت برنامه نیست بلکه فقط یک انشاء است.