هري پاتر و مخاطبان فارسي زبان

شهاب ابوالقاسمي « 14 ساله» مي گويد: هري پاتر يك كتاب مهييج است ،انسان دوست دارد بداند ادامه آن چه مي شود. بعضي از شخصيتهاي آن شبيه ايراني ها هستند و اين باعث مي شود كه بيشتر به داستان علاقه مند بشوم . هري پاتر داستان پيچيده اي نيست و من به راحتي با آن ارتباط برقرار مي كنم .
اردوان اميري نژاد« كارشناس زبان وادبيات فارسي» معتقداست: اين داستان اگرچه براي بچه ها نوشته شده است اما به نظرمي آيد بيشترمورد توجه جوانان و بزرگسالان است و فكر مي كنم دليل آن اين است كه بچه هاي ايراني به تخيل علاقه چنداني ندارند و جوانان تنها به اين خاطر كه واقعيتهاي زندگي در جواني تلخ است به تخيل روي مي آورند.
وي در پاسخ به اين پرسش كه فكر مي كنيد فروش اين كتاب در ايران چگونه است؟ مي گويد: براي اين كتاب در آمريكا و اروپا خوب تبليغ شد و يكي از دلايل فروش بالاي آن در كشورهاي ديگرنيز همين تبليغ بود اما در ايران اين كار صورت نگرفت و نمي توان فروش آن را با د يگر كشورها مقايسه كرد .
وي همچنين در پاسخ به اين سوال كه به نظر شما اگر اين كتاب در ايران نوشته مي شد با اين حد از استقبال روبرو مي شد يا نه مي گويد: خير ، چون ادبيات ما بخاطر تك زبانه بودن و رابطه اي كه با ادبيات جهان دارد در حال حاضر چندان موفق نيست .
امير امامي « دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي » نيز معتقد است: هري پاتر اثر خوبي است كه با داشتن مخاطبان متفاوت از هر گروه سني مي تواند در كتابخوان شدن مردم ما تاثير بگذارد . البته استقبال از هري پاتر در ايران را نبايد با استقبال از اين اثر در كشورهاي ديگر مقايسه كرد بلكه بايد با كتابهايي كه در ايران منتشر مي شود و گاهي چاپ اول آنها هم فروش نمي رود مقايسه كرد .
وي درباره ترجمه هاي مختلف ازعناوين اين اثر مي گويد: چند دليل مي تواند باعث اين كار شده باشد . اول اين كه بعضي ها بخاطر به دست گرفتن بازار كتاب اقدام به استفاده از نام هايي مي كنند كه ديگر مترجمان استفاده نكرده اند، دوم ؛ مترجمان دوم و سوم كتاب براي آنكه متهم به دزدي ترجمه نشوند از نام نزديك به نام اصلي استفاده مي كنند. سوم؛ نبودن يك رسم الخط واحد در زبان فارسي و بعضي دلايل ديگر باعث اين تفاوتها در ترجمه شده است .
اين دانشجوي ادبيات درباره اين كه آيا انتشار اين كتاب در ايران مي توانست با استقبالي كه اكنون از اين اثر در جهان مي شود، روبروشود؟ مي گويد: هري پاتر الان تبدل به يك اسطوره براي جهان مدرن شده است ،اينكه عده اي فكر مي كنند تبليغات باعث شناخته شدن اين كتاب در دنيا شده ، اشتباه است. معروف شدن كتاب به خاطر خود كتاب است، خلاقيت نويسنده و استفاده خوب او از تخيل از دلايل موفقيت كتاب در جهان است . من فكر مي كنم اگر اين اثر در ايران هم منتشر مي شد مي توانست بازار كتاب دنيا را تكان دهد.
« ويدا اسلاميه» يكي از مترجمان هري پاتر معتقد است هري پاتر نسبت به كتابهاي ديگر كه در ايران منتشر شده است با استقبال خوبي روبرو شد. اين كتاب در حالي كه يك اثر تخيلي است اما با خواننده يك ارتباط واقعي برقرار مي كند . استفاده از طنز ، تخيل و بيان مشكلات نوجوانان در كتاب آن را جذاب كرده است .
اسلاميه در باره علت تفاوت ترجمه در نام هاي مختاف اين اثرنيز مي گويد: اين به خاطرآنست كه بعضي واژه ها چند معنا دارند . مثلا" نام يكي از قسمتهاي كتاب با عناوين " هري پاتر و دخمه اسرار" ، " هري پاتر و حفره اسرار" ، " هري پاتر و تالار اسرار" و " هري پاتر و اتاق اسرار" ترجمه شده كه دليل آن نامي است كه نويسنده انگليسي انتخاب كرده ، او براي محل مورد نظر از نامي استفاده كرده ، كه براي خود انگليسي زبان ها هم به گونه اي مبهم باشد و من سعي كردم از "حفره" استفاده كنم كه آن محل مبهم و مرموز بودن خود را حفظ كرده باشد و نويسندگان ديگر از نامهايي چون دخمه ، اتاق و تالار استفاده كرده اند.
اسلاميه معتقد است تبليغات در فروش و شناخته شدن اين كتاب تاثير دارد و مي ا فزايد: اما خود كتاب بايد به يك حدي رسيده باشد كه بتوان آن را تبليغ كرد . اين كتاب طرفداران خود را پيدا كرده بود و بعد روي آن تبليغ شد.
مهسا رستمي ( 16 ساله) درباره هري پاتر چنين مي گويد: هري پاتر يك كتاب موفق و جالب است كه در آن قهرمان داستان برخلاف داستانهاي ديگر كه هميشه مثبت هستند داراي خصايص بد و ترحم برانگيز نيزاست . مدرسه اي كه هري پاتر به آن مي رود خيلي شبيه مدارس خود ماست ،انسان دوست دارد جاي آن شخصيتها و در آن مدرسه باشد .
او مي افزايد: فيلمهاي هري پاتر خوب ساخته نشده است و اگر كسي كتاب را نخوانده باشد نمي فهمد كه فيلم چه مي گويد، به همين خاطر لذتي كه در خواندن كتاب هست در فيلم آن وجود ندارد.
نويسنده هري پاتر انسان باهوشي است ،او بااستفاده شخصيتها ي خيالي با چهره مشترك ، در ميان ملتها مانند جادوگر به خوبي توانسته با تمام خوانندگان خود ارتباط برقرار كند .
مريم صفايي« دانشجوي مترجمي » دراين زمينه مي گويد : هري پاتر يك كتاب تخيلي با نگاهي جهاني است . نويسنده شخصيتهاي داستان را طوري وصف مي كند كه مي توان آن را در تمام جوامع با همان شكل مشاهده كرد كه براي مثال جادوگر با كلاه و چوب جادوگري تصويري است كه در تمام جوامع مردم آن را به همين شكل مي شناسند.
تركيب واقعيت و تخيل در داستان به خوبي انجام شده است . نويسنده همه چيز را در دنياي واقعي و تخيلي مقايسه مي كند و با يك تصوير مشترك و كلي آن را به مخاطب مي دهد.
وي در باره دليل كم بودن مخاطبان اين اثر در ايران نسبت به ديگر كشورها مي گويد: به نظر مي آيد بعضي بزرگترها خجالت مي كشند كتاب هري پاتر را بخوانند و فكر مي كنند اين كتاب براي سن آنها مناسب نيست . اين كتاب چيز جديدي است و در كشور ما هر كسي دوست ندارد چيز هاي جديد را بخواند.
زهرا قدسي« 16ساله» هم معتقد است : هري پاتركتاب خوب و قشنگي است . نوع نوشته انسان را به داخل داستان مي كشد . حوادث و اتفاقات داستان بسيارعجيب و نو است . در چند سال گذشته بيشتر رمانها در مورد فضانوردي و حواث اتفاق افتاده در فضا بود اما اين كتاب جادوگري در عصر جديد است .
آرش خردمند « منتقد سينما» علل جذابيت هري پاتر را چنين شرح مي دهد : به نظر من گرايش به مطالعه مجموعه كتابهاي هري پاتر به قلم خانم " رولينگ" در ايران كه به زعم عده اي تحت تاثير جو همه گير جهاني آن به وقوع پيوسته بيهوده است . داستان خانم رولينگ با شخصيت مركزي هري پاتر كه مي تواند تجسم نهايت خوبي در برابر تمام بدي و پلشتي هاي دور و بر ما نيز باشد، داراي تمام جذابيت هاي اين نوع داستان نويسي « تخيلي» براي مخاطبانش است . در برهه اي كه نسل نوجوان و مشتاق ما محروم از قصه ها و داستانهاي خيال پردازانه اند مي تواند جايگزين خوبي براي قصه هاي كميك استريپ( قصه هاي كمدي تصويري) و دنباله دارهايي چون " تن تن " باشد.
وي مي افزايد: پرداخت منسجم ، تو در تو و پر كشش مجموعه هري پاتر مي تواند عامل مهم علاقه به اين پديده باشد . دنياي وراي واقعيت با شخصيتهايي كه داستان به داستان متحول مي شوند ؛ حتي بزرگترها را درگير خود نموده است . رويكرد خانم رولينگ به مقوله پيچيده دنياي جادوگري چه در اين جا و چه در كشورخالقش به مذاق خيلي ها خوش نيامد . اما ناگزير از اين هستيم كه قبول كنيم براي خلق دنياي مملو از جادو و جمبل با شخصيتهاي دروني بايد پا را از اين فراتر گذاشت . اكنون ديگر پديده هري پاتر با ساخته شدن سه فيلم از آن، به جايگاه رفيعي نزد مخاطبانش رسيده و به نظر مي رسد كه دوستداران هري پاتر به اين باور رسيده اند كه دنياي پر از جادو و تخيلي آن نه تنها براي نسل كنوني مضر و مخرب نخواهد بود بلكه تلطيف دنياي فريبكارانه ، بي رحم و پر تناقضي است كه هم اكنون در آن به سر مي بريم .
نظر شما