هري پاتر و مخاطبان فارسي زبان

خبرگزاري "مهر": رمان هري پاتر از زمان ترجمه و انتشار در ايران نظر بسيار ي از علاقه مندان را به سوي خود جلب كرده است . تعدادي از خوانندگان و يكي از مترجمان اين اثر در باره علت استقبال از هري پاتر در ايران به پرسش هاي "مهر" پاسخ گفتند .