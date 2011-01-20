317 فرزند شهید در مازندران بیکار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی ظهر پنج شنبه در جلسه شورای اداری مازندران در استانداری با بیان اینکه 317 فرزند شهید در مازندران همچنان بیکار هستند افزود: از این تعداد، 200 نفر دارای شرایط اضطراری بوده و 101 نفر هنوز مجرد هستند.

وی اظهار داشت: افتتاح پروژه ها و گزارش خدمات موجب می شود مردم با تکیه بر دستاوردهای جدید با نشاط بیشتری در صحنه حاضر شوند.

وی خطاب به مدیران، فرمانداران وروسای دانشگاه ها گفت: اهتمام بیشتری برای روشنگری مردم صورت گیرد تا مردم با این روشنگری، در راهپیمایی دهه فجر پرشکوه ظاهر شوند.

طاهایی اظهار داشت: زباله معضل مهمی است که باید تلاش شود تا مسیر جاده کناره از زباله پاک شود.

وی تصریح کرد: بیش از 18 میلیارد تومان توسط مجمع خیران سلامت مازندران جمع آوری شده و خیران مدرسه ساز و مسجد ساز هم پا به پای مجمع خیران سلامت فعالیت می کنند.

وی با اشاره به اینکه یکی از گرفتاری های ما در مازندران دشواری تهیه زمین برای پروژه ها است خاطرنشان کرد: به همین دلیل رئیس جمهوری احداث جاده طبقه دوم را پیشنهاد کرد.

طاهایی با بیان اینکه غفلت یکی از مدیران کلاردشت باعث بروز برخی مشکلات در این منطقه شده بود اظهار داشت: مشکلات ما در حوزه گازوئیل مربوط به مناطق فاقد گاز است.

وی گفت: از 190 میلیارد تومان بودجه پیش بینی شده برای سال 90 حدود 70 میلیارد مربوط به بودجه سفر است.

در این جلسه حمیدرضا فتحیان به سمت مدیرکل جدید بازرسی مازندران منصوب شد.