هشت نمونه گیری دوپینگ از بازیکنان تیم ملی/ اقدام کادر فنی سنجیده بود

احمد هاشمیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: تاکنون طی سه مسابقه مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا، هشت نمونه دوپینگ از بازیکنان تیم ملی گرفته شده که چهار نمونه آن پس از دیدار مقابل کره شمالی و امارات و چهار نمونه آن‌ خارج از مسابقه صورت گرفته که خوشبختانه تاکنون نتیجه مثبتی در این زمینه اعلام نشده است و با توجه به آموزشی که بازیکنان از این نظر دیده‌‌اند تصور نمی‌کنم از این پس نیز با مشکلی روبه‌رو شویم.

وی در خصوص وضعیت آمادگی ملی پوشان و بیماری شایع سرماخوردگی در تیم اظهار داشت: در گزارشی که از سوی دکتر خانلری دریافت کردم تمامی بازیکنان تیم ملی در سلامتی کامل قرار دارند و هیچکدام از بازیکنان با مشکل سرماخوردگی روبه‌رو نیستند و از هر نظر برای دیدار با کره جنوبی آماده‌اند.

رئیس کمیته پزشکی اضافه کرد: وضعیت غذایی و تغذیه بازیکنان نیز کاملا تحت کنترل تیم پزشکی قرار دارد و بازیکنان به خوبی دوره ریکاوری پس از ابتلای به بیماری سرماخوردگی را سپری کرده‌اند.

هاشمیان با تمجید از اقدام مدبرانه کادرفنی تیم ملی در استفاده از بازیکنان ذخیره در دیدار مقابل امارات و فراهم شدن فرصت ریکاوری به بازیکنان اصلی تیم ملی برای دیدار با کره جنوبی، تصریح کرد:‌ با توجه به شیوع بیماری سرماخوردگی در اردوی تیم ملی کادر فنی در دیدار مقابل امارات اقدام سنجیده‌ای انجام داد و این فرصت را به بازیکنان اصلی تیم داد تا با استراحت در این مسابقه به بازسازی قوای بدنی خود بپردازند ضمن اینکه شرایط جدول و قطعی شدن صعود تیم ملی نیز عوامل دیگری بود که سرمربی تیم به توصیه کادر پزشکی در این زمینه توجه کند.

وی یادآور شد: خوشبختانه بیماری سرماخوردگی در اردوی تیم ملی کاملا‌ کنترل شده و با توجه به رسیدگی کادر پزشکی شانس ابتلای مجدد ملی پوشان به این بیماری کاهش یافته و تمامی بازیکنان با شرایط جسمانی مطلوب در اختیار کادرفنی هستند.

رئیس کمیته پزشکی درپایان گفت: با شرایطی که در اردوی تیم ملی وجود دارد و آمادگی بالای جسمانی و روحیه تیمی امیدوارم ملی پوشان مقابل کره جنوبی ارائه فوتبال خوبی باشند و با پیروزی در این دیدار بار دیگر ضمن تداوم پیروزی‌های تیم ملی، موجبات خوشحالی مردم و علاقمندان فوتبال را فراهم کنند.

تیم ملی فوتبال کشورمان با سه پیروزی پی در پی مقابل تیم‌های عراق، کره شمالی و امارات با 9 امتیاز از گروه D به مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های 2011 آسیا صعود کرد.