انقلاب اسلامی بدون ولایت فقیه مفهومی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، آیت الله العظمی نوری همدانی ظهر پنجشنبه در دیدار با علما و روحانیان اهل تشیع و تسنن آذربایجان غربی در مصلای امام خمینی(ره) ارومیه اظهارداشت:همه ما در مقابل خون شهدا، فداکاریها و ایثارگریهای آنها و امام خمینی مسئولیم و باید راهشان را ادامه دهیم.

وی در ادامه رسالت روحانیان را مورد اشاره قرار داد و بیان داشت: رسالت خطیر روحانیان و علما در دو جبهه خدمت به مردم و جهاد و مبارزه با ستمکاران و ظالمان مسئولیت خطیری بر عهده دارند که باید تلاش کنند آن را به نحو مطلوبی به انجام برسانند.

نوری اظهار داشت: بعد از پیامبران و ائمه اطهار(ع)، روحانیان و علما وارثان آن بزرگواران به شمار می روند که باید نوع زندگی، رفتار و کردار آنها همچون انبیا و پیامبر گونه باشد.

این استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم با تشریح ابعاد مختلف جبهه جهاد با ستمکاران ادامه داد: همانگونه که در قرآن کریم اشاره شده در طول تاریخ پیامبران با ظالمان و ستمکاران دوران خود به مبارزه پرداخته اند که حضرت ابراهیم در مقابل نمرود، حضرت موسی در برابر فرعون، حضرت عیسی در برابر بنی اسرائل و پیغمبر اکرم (ص) در برابر ابوجهل ها، ابوسفیان ها و ابولهب ها به مبارزه پرداخته و ایستادگی کردند تا اینکه مسیر اسلام هموار شد.

آیت الله العظمی نوری همدانی خاطر نشان کرد: امروز نیز این وظیفه علما و روحانیان است که به عنوان وارثان پیامبران با جباران، سلطه گران و ظالمان عصر به مبارزه بپردازند و با صلابت در برابر دشمنان دین خودا ایستادگی کنند.

وی تصریح کرد: در عصر حاضر باید به برکت تعالیم اسلام و انقلاب اسلامی دشمنان را از سر راه برداشت و جلوی فتنه و حیله گری آنها را گرفت.

این مرجع عالیقدر تقلید جبهه خدمت به مردم را نیز حوزه وسیعی عنوان کرد و گفت: این جبهه حوزه های تعلیم و تربیت، رفع مشکلات مردم و بودن در کنار مردم را شامل می شود و علما و روحانیون باید مشکلات مردم را از نزدیک لمس و غمخوار آنها باشند.

وی افزود: مسیر انقلاب اسلامی مسیر روشنی است و وجود ولایت فقیه در حکومت اسلامی موضوع قابل توجهی است و از جایگاه والایی برخوردار است.

آیت الله العظمی نوری همدانی افزود: در زمان پهلوی و حکومت های گذشته کاخ نشینان هم و غمی جز استبداد، خودکامگی و عیاشی نداشتند و مردم در این چنین حکومت هایی غرق در فقر مالی و فرهنگی بودند.

وی اعلام کرد: کینه عمیق آمریکا از ایران به دلیل شهادت طلبی، ظلم ستیزی، اسلام گرایی ،ولایتمداری و حق طلبی ملت ایران است و این کینه هر روز بزرگتر می شود.

مرجع عالیقدر جهان تشیع با اشاره به انقلاب مشروطه و ابعاد و زوایای آن گفت: مردم در آن زمان با تمام وجود بپا خواستند ولی به دلیل وجود رهبران فراماسونری و ارزشی نمای غرب انقلابشان به ثمر ننشست ولی در سال 57 امام خمینی با فکری خلاق و عالمانه و با شجاعت تمام مردم را در مسیر روشن انقلاب رهبری کرد و هم اکنون ما شاهد برکات حکومت اسلامی در کشور هستیم.

وی با اشاره به اداره جنگ تحمیلی در دوران هشت سال دفاع مقدس با درایت و کاردانی امام خمینی افزود: اراده ملت ایران در دفاع از انقلاب اسلامی در آن دوران استکبارگران را به وحشت انداخت و اسلام ناب را در زندگی مردم پیاده کرد.

مرجع عالیقدر جهان تشیع گفت: در عصر حاضر بیداری دنیا در سایه انقلاب اسلامی اتفاق افتاده و جریان 22 روزه غزه، جنگ 33 روزه لبنان و جریان تونس همگی ناشی از برکات انقلاب اسلامی است.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی به مستضعفان دنیا قدرت و جسارت بیان عقاید داد و این بیداری ها در سایه انقلاب اسلامی و تفکرات امام خمینی همچنان ادامه خواهد داشت.

آیت الله العظمی نوری همدانی گفت: انقلاب اسلامی ایران تجلی غدیر، تجسم عاشورا، و تبلور حکومت حضرت مهدی است.

این مرجع عالیقدر به مدت پنج روز در ارومیه اقامت خواهند داشت و دیدار با علما و روحانیان، دیدار با خانواده های شهدا و ایثارگران، دیدار با مسئولان دستگاههای اجرایی استان و قشرهای مختلف مردم از برنامه‌های پیش ‌بینی شده وی در استان است.

همچنین در مدت حضور وی در ارومیه، دانشجویان و فرهنگیان، نخبگان و برجستگان علمی، اصناف، اعضای کنگره بین المللی حضرت زینب (س) در آذربایجان غربی با آیت‌ الله العظمی نوری ‌همدانی دیدار می کنند.

آیین شبی با قرآن نیز با حضور این مرجع عالیقدر جهان تشیع در ارومیه برگزار می شود.