بن علی از اسلام هراسی غرب برای حفظ سلطنت خود استفاده می کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، "حمادی جبالی" خبرنگار و دبیر کل حزب اسلامی "النهدا" در تونس که مدت نه سال در تبعید در فرانسه به سر می برد در گفتگو با روزنامه اتریشی "دی پرسه" در پاسخ به این پرسش که حکومت آینده در تونس در درجه اول باید چه کاری انجام دهد، اظهار داشت: باید شرایط را آرام کرد. باید به همه نیروهای سیاسی و اجتماعی اجازه داده شود که آزادانه کار کنند.

وی درباره اسلام در اروپا اظهار داشت: درباره اسلام نوعی روان پریشی در اروپا رایج شده است. من نه سال در پاریس زندگی کردم و با روحیات مردم آنجا آشنایی دارم. من سعی کردم اروپاییها را بفهمم. این خوب است که اروپاییها هم سعی کنند اسلام را بفهمند. قبل از اینکه ما کسی را محکوم کنیم باید با او صحبت کرده و به سخنان او گوش دهیم.

وی افزود: بن علی از غرض ورزیها و پیش داوریهای اروپاییها (درباره اسلام) استفاده کرد تا سلطنت خود را پایدار کند. ما خواهان یک قدرت مشروعه و دموکراتیک هستیم.

جبالی دربخش دیگری ازاین مطلب نسبت به حزب عدالت وتوسعه در ترکیه ابراز علاقه کرده و اظهار داشت: ما برای مبارزات حماس علیه اشغالگریهای رژیم صهیونیستی احترام قائلیم.

وی همچنین خاطر نشان کرد: ما حکومتی را در تونس می خواهیم که همه گروهها بدون استثنا در آن شرکت داشته باشند.



این سیاستمدار تونسی درباره شرکت حزب بن علی در حکومت اظهار داشت: ملت مخالفت خود را با سیاستهای حزب بن علی اعلام کرده است. کسی که در اعمال سرکوبگرانه دست داشته، نمی تواند در حکومت شرکت داشته باشد. حزب بن علی باید از این روزها عبرت بگیرد و مسیر خود را تغییر دهد.