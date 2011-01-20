برنامه های دهه فجر امسال باید جذابتر و پر محتوی تر از سال قبل باشد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، سیروس صابری ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اطلاع رسانی استان که در استانداری برگزار شد با بیان این مطلب افزود: انقلاب اسلامی کشور ما نسبت به انقلاب های دیگری که در دنیا اتفاق افتاده منحصر به فرد است و تا امروز توانسته علیرغم تمامی توطئه و دسیسه ها روی پای خود بایستد و بدون وابستگی به شرق ویا غرب توانسته الگوی دیگر ملل اسلامی هم باشد باید مراسم سالگرد این واقعه مثال زدنی باشکوه خاصی برگزار شود.

رئیس شورای اطلاع رسانی استان تصریح کرد: برگزاری مراسم بزرگداشت سی و دومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در کل استان بخصوص در شهر قزوین بایستی به صورتی آغاز شود که یک شعف و شور ناگهانی را در اذهان مردم ایجاد کند و این تغییر ناگهانی در چهره ظاهری شهرهای استان از اولین روز دهه فجر و 12 فروردین که مصادف با سالگرد ورود تاریخی امام خمینی (ره) به میهن است آغاز شود.

صابری افزود: شکوهمندی برگزاری مراسم سالگرد انقلاب اسلامی در چند روز آخر دهه فجر که بعد از ایام عزاداری حضرت امام حسین (ع) و یاران باوفایش خواهد بود نیز نیز می بایست با ایجاد نشاط اجتماعی در مردم همراه باشد.

وی خاطرنشان کرد: فرمانداران استان نیز می بایست جهت برنامه ریزی برگزاری مراسم باشکوه سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هرچه سریع تر اقدامات لازم را انجام داده و ستادهای مربوط را تشکیل دهند.

وی فعالیت صداو سیمای استان را در انعکاس مراسم دهه فجر سال گذشته خوب ارزیابی کرد و افزود: امسال نیز این رسانه همانند سال گذشته می بایست در این ایام با پخش برنامه های مناسب بویژه انعکاس خوب مراسم راهپیمایی یوم الله 22 بهمن نقطه عطفی از حضور پررنگ مردم هوشیار استان در این مراسم را به نمایش گذارد.

صابری با اشاره به اجرای خوب و مثال زدنی طرح هدفمند کردن یارانه ها در استان قزوین همزمان با سراسر کشور یادآورشد: با هوشیاری و همراهی مردم متدین، ولایتمدار و انقلابی استان قزوین اجرای این طرح عظیم اقتصادی نیز تا به حال با موفقیت و با کمترین مشکل به انجام رسیده است.

وی افزود: دشمنان قسم خورده نظام همواره چشم امید به تضعیف انقلاب دارند اما خوشبختانه با همراهی و هوشیاری مردم توطئه دشمنان در ایجاد خلل در اجرای طرح هدفمندیب یارانه ها نیز با شکست مواجه شده است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین با اشاره به ضرورت تقویت و فعال سازی روابط عمومی های دستگاههای اجرایی تصریح کرد: روابط عمومی های دستگاههای اجرایی استان با تأثیرگذاری در افکار عمومی می توانند با انعکاس و اطلاع رسانی مناسب در خصوص برگزاری مراسم دهه مبارک فجر؛ طرح های قابل افتتاح و نیز مزایای طرح هدفمند کردن یارانه ها، در تنویرافکارعمومی و روشنگری مردم نقش موثری ایفا کنند.

وی در ادامه بر حضور پررنگ فرمانداران؛ مدیران دستگاههای اجرایی در صدا وسیما تأکید کرد و افزود: با اولویت بندی و برنامه ریزی مناسب ضروری است تا زمینه برگزاری مصاحبه های رادیو تلویزیونی و مطبوعاتی فرمانداران و مدیران دستگاههای اجرایی درخصوص انعکاس دستاوردهای سی و یک ساله انقلاب اسلامی در رسانه ملی و استانی فراهم شود تا مردم در جریان این خدمات قرار گیرند.

در این جلسه اعضای شورای اطلاع رسانی پیشنهادات خود را در خصوص برگزاری باشکوه و پر رنگ سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، تشکیل کمیته های تخصصی و تقویت روابط عمومی دستگاهها و دیگر موارد مطرح کردند.