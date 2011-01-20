تکمیل طرح های نیمه تمام در اولویت کاری دستگاه ها است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، قهرمان رشید ظهر پنج شنبه در هشتمین نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان که در استانداری برگزار شد، درخصوص اهداف بودجه سال 90، اظهار داشت: رشد و پیشرفت اقتصادی وبسط وگسترش عدالت اجتماعی از مهمترین اهداف بودجه سال آینده است.
وی کنترل نرخ تورم و رشد بازار سرمایه و صادرات غیر نفتی را از جمله اهداف لایحه بودجه سال 90 عنوان کرد و بیان داشت: ارتقای بهره وری و عوامل تولید، حمایت واقعی از تولیدات داخلی، اصلاح الگوی مصرف و بهبود فضای کسب ازجمله راههای رسیدن به اهداف این لایحه و برنامه پنجم توسعه است.
رشید با بیان اینکه تحقق اهداف بودجه سال 90 نیازمند همکاری کلیه دستگاهها است، از دستگاههای اجرایی و فرمانداران استان خواست با مطالعه دستورالعمل ها و آیین نامه ها مربوط به لایحه بودجه سال 90 از این موارد در ورود به مباحث قانونی کمک بگیرند.
وی اضافه کرد: تمام دستگاههای اجرایی استان و فرمانداری ها باید در موضوعات مختلف، اجرای طرح ها و ارائه کالا و خدمات مسئله مهم اصلاح الگوی مصرف را مد نظر قرار دهند.
رشید با بیان اینکه تامین و تحقق عدالت اجتماعی از استراتژی های نظام جمهوری اسلامی و سیاست های مهم دولت است، افزود: برای رسیدن به این اهداف باید در پایان برنامه پنجم توسعه، افزایش رشد اقتصادی، ارتقای بهره وری و نیز کاهش نرخ بیکاری را داشته باشیم.
وی به انضباط مالی و بودجه ای در اهداف برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و ادامه داد: هدایت منابع نفتی به سمت سرمایه گذاری اقتصادی، قطع وابستگی دولت از درآمدهای نفت و گاز، تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در اجتماع، افزایش منابع درآمدی دستگاهها، تقویت دولت الکترونیک و حمایت از بخش کشاورزی از دیگر اهداف لایحه بودجه سال 90 و برنامه پنجم توسعه است.
رشید به اقدامات انجام شده تاکنون در راستای تحقق دولت الکترونیک در استان اشاره کرد و اظهار داشت: در این راستا دستگاهها تلاش کنند تا پایان امسال نقص های موجود در این زمینه را برای مجهز شدن به این سیستم رفع کنند.
وی با اشاره به راههای رسیدن به اهداف وجهت گیری های کلی بودجه سال آینده، افزود: ارتقای بهره وری منابع وعوامل تولید، حمایت واقعی از تولیدات داخلی واصلاح الگوی مصرف به معنای واقعی کلمه از جمله این راهها است.
استاندار خراسان جنوبی در پایان با تاکید بر آمادگی دستگاههای استان برای برگزاری نشستهایی در زمینه مصوبات سفر های اول، دوم و سوم هیئت دولت به این استان، یادآور شد: امیدواریم با استفاده از برکات اجرایی شدن هدفمندی یارانه ها بتوانیم اعتبارات ملی، استانی و هزینه ای بیشتری را برای توسعه و پیشرفت استان داشته باشیم.
