تکمیل طرح های نیمه تمام در اولویت کاری دستگاه ها است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، قهرمان رشید ظهر پنج شنبه در هشتمین نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان که در استانداری برگزار شد، درخصوص اهداف بودجه سال 90، اظهار داشت: رشد و پیشرفت اقتصادی وبسط وگسترش عدالت اجتماعی از مهمترین اهداف بودجه سال آینده است .

وی کنترل نرخ تورم و رشد بازار سرمایه و صادرات غیر نفتی را از جمله اهداف لایحه بودجه سال 90 عنوان کرد و بیان داشت: ارتقای بهره وری و عوامل تولید، حمایت واقعی از تولیدات داخلی، اصلاح الگوی مصرف و بهبود فضای کسب ازجمله راههای رسیدن به اهداف این لایحه و برنامه پنجم توسعه است .

رشید با بیان اینکه تحقق اهداف بودجه سال 90 نیازمند همکاری کلیه دستگاهها است، از دستگاههای اجرایی و فرمانداران استان خواست با مطالعه دستورالعمل ها و آیین نامه ها مربوط به لایحه بودجه سال 90 از این موارد در ورود به مباحث قانونی کمک بگیرند .

وی اضافه کرد: تمام دستگاههای اجرایی استان و فرمانداری ها باید در موضوعات مختلف، اجرای طرح ها و ارائه کالا و خدمات مسئله مهم اصلاح الگوی مصرف را مد نظر قرار دهند .

رشید با بیان اینکه تامین و تحقق عدالت اجتماعی از استراتژی های نظام جمهوری اسلامی و سیاست های مهم دولت است، افزود: برای رسیدن به این اهداف باید در پایان برنامه پنجم توسعه، افزایش رشد اقتصادی، ارتقای بهره وری و نیز کاهش نرخ بیکاری را داشته باشیم .

وی به انضباط مالی و بودجه ای در اهداف برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و ادامه داد: هدایت منابع نفتی به سمت سرمایه گذاری اقتصادی، قطع وابستگی دولت از درآمدهای نفت و گاز، تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در اجتماع، افزایش منابع درآمدی دستگاهها، تقویت دولت الکترونیک و حمایت از بخش کشاورزی از دیگر اهداف لایحه بودجه سال 90 و برنامه پنجم توسعه است.

رشید به اقدامات انجام شده تاکنون در راستای تحقق دولت الکترونیک در استان اشاره کرد و اظهار داشت: در این راستا دستگاهها تلاش کنند تا پایان امسال نقص های موجود در این زمینه را برای مجهز شدن به این سیستم رفع کنند .

وی با اشاره به راههای رسیدن به اهداف وجهت گیری های کلی بودجه سال آینده، افزود: ارتقای بهره وری منابع وعوامل تولید، حمایت واقعی از تولیدات داخلی واصلاح الگوی مصرف به معنای واقعی کلمه از جمله این راهها است .