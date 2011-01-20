نباید با فشار سیاسی پروژه نفتی در مازندران ایجاد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفتح نیکنام ظهر پنج شنبه در حاشیه جلسه شورای اداری مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: علت اینکه مردم مناطق شهری و یا روستایی به دنبال ارتقاء منطقه خود به شهر و یا شهرستان و مرکز استان هستند این است که منابع و بودجه های عمرانی به درستی در تمام شهرهای کوچک توزیع نمی شود و فقط امکانات در مرکز استان دیده می شود.



وی در مورد صنعتی شد مازندران گفت: صنعتی شدن کشور و حتی مازندران بسیار خوب وقابل پشتیبانی است و همه مسئولان تصمیم گیرنده از این موضوع دفاع خواهند کرد ولی باید نگاه ویژه به استقرار صنعت مربوطه در منطقه موردنظر داشت و پیامدهای ان را کارشناسی کرد.



دبیر مجمع نمایندگان مازندران عنوان داشت: صنعتی شدن مازندران با هر شکل و عنوانی مبنا ندارد و نباید با فشارهای سیاسی آنچنانی به دنبال اجرای پروژه های نفتی و پتروشیمی باشیم و از این راه منابع طبیعی را نابود کنیم.



وی مازندران را از نظر منابع دریایی ویژه دانست و تصریح کرد: مازندران با داشتن منابع ویژه در دریای خزر که در دنیا کم نظیربوده و باید این برکت را قدر بدانیم ولی دریغ از استفاده مطلوب و برنامه ریزی مدون و اصولی که متاسفانه حتی زمینهای فعالیت سرمایه گذاران را نیز در این بخش فراهم نکردیم



نیکنام افزود: در مازندران کارهای صنعتی فراوانی می توان انجام داد ولی نباید برای منابع طبیعی را تاراج و نابود کند.

وی تاکید کرد: اجرای پروژه های صنعتی و حساس که خیلی از کشورهای پیشرفته با استقرار صنایع این چنینی کشورها را مجاب به خرید از خود کرده اند و منابع طبیعی کشورشان را از خطر الودگی که از صنعت ایجاد می شود محفوظ داشته اند.



نیکنام خاطر نشان کرد: دولت دیگر مرد سرمایه گذاری مستقیم نیست و مردم باید خود چرخه اقتصاد کشور را با راهکارهای عملی و ورود خودشان به سرمایه گذاری بچرخانند که ایجاد شرکتهای سهامی می تواند شروع حرکت اساسی در موفقیت کشور در زمینه اقتصاد باشد.



وی یادآور شد: در کشورهای دنیا دولت در افزایش و کاهش سود بانکی هیچ نقشی ندارد بلکه مردم با سرمایه گذاری خود در سهام و بورس زمینه افزایش توسعه را برای کشور خود ایجاد می کنند.

به گفته وی، خرید سهام شرکت های تولیدی، تولید داخلی را افزایش داده و میل به خرید کالای تولید داخل، افزایش می یابد با خرید کالای داخلی سطح درامدی مردم بالا رفته و به این طریق است که اقبال جهت خرید سهام و جود دارد و به این خاطر نصبت عرضه و تقاضاء تعیین کننده افزایش و یا کاهش سود بانکی خواهد بود.