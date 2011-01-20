به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الرای اردن امروز در مقاله ای با عنوان " تونس و دزدان انقلاب" می نویسد : ملت تونس در انقلاب خود به پیروزی رسیدند، اما "دزدان انقلاب" آن را خواهند دزدید. ملت تونس تنها برای از بین بردن راس رژیم دست به قیام نزد، بلکه برای رهایی از کل رژیم انقلاب کرد.

" سمیر الحجاوی " نویسنده این مقاله همچنین خاطر نشان می کند: انقلاب مردم تونس به موفقیت جزئی دست یافت هرچند که از رئیس جمهور خود نجات یافتند، اما بقیه ارکان نظام همچنان بر سر قدرت هستند و این همان خطر بسیار بزرگی است که ممکن است همه آمال و آرزوهای ملت تونس را از بین ببرد.

روزنامه الرای اردن ادامه می دهد: رئیس جمهوری موقت و نخست وزیر هر دو از بقایای رژیم "زین العابدین بن علی" هستند و این یعنی اینکه آن دو در آتی بر سر قدرت خواهند بود.

موضوعی که بسیار واضح است این است که رژیم وابسته رئیس جمهور مخلوع تونس همچنان فعال هستند و زمام امور این کشور را هم در دست دارند و این درحالی است که طرفداران این رژیم درصدد ایجاد ناامنی در این کشور از طریق تخریب اموال عمومی، کشتار و ایجاد هرج و مرج هستند تا پیروزی انقلاب را خدشه دار کنند.

در ادامه این مقاله آمده است: "دزدان انقلاب" طبق معمول تلاش می کنند تا دموکراسی محدودی را با هدف تضمین منافعشان نه منافع ملت برقرار کنند.

الرای همچنین خاطر نشان می کند: برای نجات دادن این انقلاب از چنگال دزدان انقلاب نیاز به لغو قانون اساسی است که حزب رئیس جمهوری مخلوع این کشور آن را تدوین کرده و همچنین لغو حکمرانی وابستگان این نظام بر ملت تونس و در عین حال لغو همه اختیارات رئیس جمهور است و در نهایت هم باید به سوی پارلمانی روی آورد که همه گروه های اجتماعی به جز حزب وابسته به رئیس جمهوری مخلوع در آن فعال باشند و بعد ازآن هم تشکیل دولت انتقالی است که نماینده همه ملت تونس باشد.

" سمیر الحجاوی " درپایان تاکید می کند: دولتی که عناصر وابسته به رژیم رئیس جمهور مخلوع زمام آن را به دست گیرند هرگز بی طرف نخواهد بود.