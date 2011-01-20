وحدت و همدلی حوزه در راستای اعتلای دین ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی در نشست دورهای جمعی از اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم که در مدرسه مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی برگزار شد، با تاکید بر لزوم وحدت و همدلی در حوزه در راستای اعتلای دین و پاسخگویی به شبهات روز، بیان داشت: در شرایط کنونی حوزه باید خود را در قبال پاسخ به شبهات روز آماده کند و در این باره به شدت احساس مسئولیت نماید.
وی تصریح کرد: برای تحقق این امر برقراری همدلی و اتحاد بسیار لازم است و اینکه همه طلاب، اساتید و روحانیون به هم حسن ظن داشته باشند.
شهرت جهانی حوزه علمیه
آیت الله صافی گلپایگانی همچنین با تاکید بر اینکه امروزه حوزههای علمیه شیعی به ویژه حوزه علمیه قم شهرتی جهانی پیدا کردهاند، ابراز داشت: باید بدانیم دنیا روی حوزه علمیه قم حساب باز میکند، ضمن آنکه حوزههای علمیه سایر شهرها همچنین حوزه نجف اشرف که خوشبختانه بعد از آن شرایط خفقان دوباره شکوفا شده است، مورد توجه و دقت جهانیان قرار دارند.
وی همچنین با اشاره به خدمات فروانی که حوزههای علمیه تشیع به عالم بشریت کرده است، اضافه کرد: اگر به تاریخ حوزههای علمیه شیعی نگاهی بیندازیم، به خوبی میبینیم که مراجع و بزرگان در همه جا فعال بوده و با امر به معروف و نهی از منکر احکام دین را برای مردم بیان و شبهات را رفع میکردهاند.
علما همواره ازکیان شریعت حراست کردهاند
این مرجع تقلید در ادامه با تاکید بر اینکه نقش حوزههای علمیه در حفظ حیات دینی مردم بسیار مهم و کلیدی است، اظهار داشت: همواره علمای شیعی در طول تاریخ آن هم در شرایط سخت و دشوار با ایثار و فداکاری که ما امروز حتی نمیتوانیم تصور آن را بکنیم، به خوبی از کیان شریعت حراست کردهاند.
وی در ادامه بیان داشت: به لطف الهی امروز شاهد یم که حوزههای علمیه در همه جا فعال هستند و به مقابله با شبهات و فعالیت فرقههای باطل میپردازند.
آیت الله صافی، تحصیل صدها طلبه از بیش از هفتاد کشور دنیا در قم را فرصتی بسیار ارزشمند توصیف کرد و گفت: باید بدانیم به هر میزان که امکانات بیشتر باشد، مسؤولیت و رسالت ما در اعتلای دین و پاسداری از حریم آن نیز سنگینتر میشود.
استاد برجسته حوزه علمیه قم خاطر نشان کرد: بیشک هدایت مردم از طریق بیان معارف اهل بیت (ع) توام با اجر بسیار زیادی است و اگر انسان این مسؤولیت را انجام دهد، ثواب و اجر فراوانی به او اعطا میشود.
حوزویان به تبلیغ درمناطق دورافتاده اهتمام داشته باشند
وی در ادامه بر لزوم توجه حوزویان به امر تبلیغ دین به ویژه درمناطق دورافتاده تاکید کرده و بیان داشت: در حوزه هر کس باید خود را موظف بداند که به منطقهای که عالمی به آنجا نرفته، برود و به تبلیغ دین خدا بپردازد و حقیقتا ثوابی بالاترازاین کاروجود ندارد.
آیت الله صافی با تأکید بر اینکه در عصر ارتباطات شاهد هجمه سنگین دشمنان علیه کیان تشیع هستیم و این مساله رسالت و مسئولیت حوزویان را سنگینتر ازهرزمانی کرده است، اظهار داشت: آنچه مهم است اینکه حوزویان در شرایط حساس فعلی باید به خوبی از اوضاع زمان مطلع بوده و با توجه به فعالیت فرقههای ضاله و منحرف از جمله بهاییها، وهابیون و...، پاسخ لازم را به شبهات بدهند.
این مرجع تقلید در پایان ابراز امیدواری کرد همه کارهای ما در تبلیغ دین و امر به معروف و نهی از منکر مورد رضایت خاص حضرت ولی عصر(عج) قرار گیرد.
قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع تقلید بر لزوم وحدت و همدلی در حوزه در راستای اعتلای دین و پاسخگویی به شبهات روز تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی در نشست دورهای جمعی از اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم که در مدرسه مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی برگزار شد، با تاکید بر لزوم وحدت و همدلی در حوزه در راستای اعتلای دین و پاسخگویی به شبهات روز، بیان داشت: در شرایط کنونی حوزه باید خود را در قبال پاسخ به شبهات روز آماده کند و در این باره به شدت احساس مسئولیت نماید.
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