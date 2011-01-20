بخش اعظمی از تپه اشرف با مدیریت نادرست شهری از بین رفت

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، احمد خوشنویس ظهر پنجشنبه در همایش یک روزه دستاوردهای کاوش باستان شناسی تپه اشرف اصفهان اظهار داشت: شهر اصفهان قابلیتهای بینظیری از تاریخ، فرهنگ و تمدن را در دل خود جای داده و با بهرهگیری از قابلیتهای شهر اصفهان وضعیت کشور را در توسعه صنعت گردشگری متحول میکند.
وی با بیان اینکه تپه باستانی اشرف نمونهای ارزشمند از یک اثر تاریخی فاخر برای جذب توریست به ایران است، بیان داشت: متاسفانه رشد و توسعه شهری در سالهای گذشته و خیابان کشیهای بیملاحظه در کنار این اثر تاریخی موجب نابودی این تپه شده است.
رئیس شورای باستان شناسی کشور با انتقاد از اینکه ماموران شهرداری با ریختن و انباشت زباله بر روی این تپه و اطراف آن موجب نابودی بخش اعظمی از تپه اشرف شدهاند، تصریح کرد: مدیران شهری به علت عدم اطلاع کافی از قابلیتهای این تپه مجوز برپایی سیرک ایتالیاییها را نیز در کنار این تپه صادر کردند.
خوشنویس عدم شناخت و اطلاع کافی از ارزشهای والای فرهنگی و تاریخی را یکی از تهدیدها وموانع کار برای احیا و حراست از میراث فرهنگی دانست و اظهار داشت: به طور معمول توسعه مانع اساسی برای فرهنگ است و بارها دیده شده تاریخ یک مرز و بوم با توسعه شهری از میان رفته است.
وی با اشاره به اینکه اصفهان یک شهر صنعتی است اما با آثار تاریخی دوران اشکانیان میتواند به عنوان یک شهر توریستی به تمامی مردم جهان معرفی شود، اظهار داشت: باید در برنامه پنج ساله بودجهای مناسب برای تبدیل تپه اشرف به سایت موزه کشور در نظر گرفته شود.
رئیس شورای باستان شناسی کشور گفت: شناخت مردم اصفهان از میراث فرهنگی فرصت مناسبی برای آثار تاریخی به شمار میرود و همراهی و مشارکت مردم کمک شایانی در جهت حفظ این اثر تاریخی در اصفهان دارد.
خوشنویس با بیان اینکه سرما، گرما، بارش و گرد و غبار در عملیات حفاری تپه اشرف مشکلات فراوانی را به وجود آورده است، اظهار داشت: باید به منظور راحتی کار باستان شناسان در تپه اشرف پوششی مناسب فراهم کرد تا در سالهای آینده یکی از بهترین سایت موزههای دنیا بر روی این تپه ایجاد شود.
وی با اشاره به ضعفهای موجود در حفاری آثار تاریخی بیان داشت: یکی از ضعفهای موجود در حفاری آثار تاریخی این است که اشیا، سفالها و استخوانهای به دست آمده از عملیات کاوش را به موزه منتقل میکنند و بدین ترتیب ارتباط اشیا با یکدیگر دیده نمی شود.
رئیس شورای باستان شناسی کشور افزود: در نظر داریم تمام اشیای به دست آمده از تپه اشرف را با ایجاد سایت موزه در خود این تپه به نمایش در آوریم.
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