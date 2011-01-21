مقداد نجف نژاد درگفتگو با خبرنگار مهرضمن بیان این مطلب در تشریح این طرح اظهار داشت: بر اساس نظام جامع باشگاه داری که طرح آن با یک فوریت تقدیم مجلس شده است، کلیه وزارتخانه ها ، شرکت های دولتی و سازمان تربیت بدنی پس از شش ماه از تصویب این قانون موظفند باشگاه های تحت پوشش خود را به بخش خصوصی واگذار کنند.

نجف نژاد تاکید کرد : این طرح به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده و قرار است طی هفته پیش رو برای اعلام نظر نمایندگان مجلس در صحن علنی مطرح تا در مورد تصویب آن تصمیم گیری شود.

وی یادآورشد : این طرح در راستای اصل 44 و ممنوعیت دستگاه های دولتی برای هزینه کردن در بخش حرفه ای و قهرمانی تدوین شده و گام بلندی در جهت اجرای عملی خصوصی سازی در کشور است.

نماینده مردم بابلسر با بیان اینکه ساز و کارها و تمهیدات لازم در خصوص واگذاری باشگاه های دولتی به بخش خصوصی در این طرح پیش بینی شده است، اظهارداشت: اعتقاد دارم قابلیت های لازم برای خصوصی سازی باشگاه های دولتی در ایران وجود دارد و تنها راه برون رفت از وابستگی های ورزش به بودجه های دولتی فعال سازی بخش خصوصی و مشارکت مردم در باشگاهداری است که بسترهای خوبی در این زمینه وجود دارد و می توان از ظرفیت های موجود برای واگذاری باشگاه های دولتی به بخش خصوصی استفاده کرد.

نجف نژاد در خصوص وضعیت طرح تشکیل وزارت ورزش و جوانان یادآور شد: این طرح پس از تصویب مجلس به شورای نگهبان ارائه شده تا از نظر مغایرت با قانون اساسی و شرع مورد بررسی قرار بگیرد و منتظر اعلام نظر نهایی شورای نگهبان در این زمینه هستیم که تصور نمی کنم این طرح برای اجرا از سوی دولت با مشکل خاصی روبرو باشد.

وی با دفاع از ادغام دو سازمان ملی جوانان و تربیت بدنی اظهار داشت : برخلاف برخی مخالفت ها در خصوص این طرح اعتقاد دارم تشکیل وزارت ورزش به نفع ورزش کشور است چرا که هم به لحاظ تخصیص اعتبارات و هم بخش نظارت مجلس می تواند رویکرد بهتری به ورزش کشور داشته باشد.