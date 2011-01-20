فارس برای مخلان نظم ناامن می شود

به گزارش خبرنگار مهر از شیراز، ذبیح الله خداییان ظهر پنجشنبه در مراسم تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید دادگستری استان فارس افزود: استان فارس به استان نا امنی برای افرادی که قصد تجاوز به حقوق مردم و ایجاد ناامنی کنند، تبدیل می شود.

وی با بیان اینکه فارس از امنیت خوبی برخوردار است اما نباید به این قانع بود، تصریح کرد: دستگاه قضایی فارس به تبعیت از سیاستها قوه قضاییه تلاش می کند از یک طرف با برخورد به موقع و قاطع با عوامل نا امنی زمینه را برای مخلین نا امن کنیم و یک استان امن و آرامی برای مردم داشته باشیم.

رئیس کل دادگستری فارس اظهار داشت: امنیت در زندگی مردم نقش مهمی را ایفا می کند زیرا در صورتیکه امنیت وجود نداشته باشد نخبگان فرار می کنند و سرمایه گذاری نمی شود.

وی افزود: باید تلاش شود که استان فارس از نظر ویژگیهایی که در زمینه فرهنگی، مذهبی، تاریخی و همچنین قطب کشاوزی کشور است سرآمد استانهای کشور از نظر امنیتی باشد که این امر در صورتیکه با هم باشیم به دست می آید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره جایگاه دستگاه قضا در کشور گفت: خبرگان قانون اساسی جایگاه ویژه ای را برای قوه قضاییه در نظر گرفته اند که آن را از سایر قوه جدا می کند.

خداییان اظهار داشت: وظیفه مهمی که بر عهده قوه قضاییه قرار گرفته مربوط به اقامه قسط و عدل در جامعه است زیرا این دو مسئله زمینه ساز رشد و توسعه است.

رئیس کل دادگستری استان فارس ادامه داد: درست است که قوای جمهوری اسلامی مستقل هستند اما باید با یکدیگر تعامل داشته باشند زیرا در صورتیکه با هم تعامل نداشته باشند به اهداف خود نمی رسیم چراکه اگر هدفمان خدمت به مردم باشد جای اختلافی نیست.