مسلمانان آلماني نيازمند حمايت هاي علماي شيعه ايران هستند

به گزارش گروه دين وانديشه خبرگزاري "مهر" به نقل از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، پروفسور پيترگراف گفت : بيش از سه ميليون مسلمان آلماني كه حدود ششصد هزار نفر آنها شيعه هستند، براي آموزش هاي ديني خود نيازمند حمايت هاي علماء شيعه ايران مي باشند.

وي افزود : من نماينده رئيس دانشگاه اسنابروك هستم، دانشگاه اسنابروك اولين دانشگاه آلمان است كه به تربيت استاداني براي آموزش ديني به دانش آموزان مسلمان همت گماشته است.

وزارت علوم آلمان بر آموزش شيعيان در مدارس مسلمانان تاكيد دارد و بر اين اساس ما نياز داريم كه با علماي شيعه در ارتباط باشيم.

اين استاد دانشگاه اظهار داشت : در حال حاضر تدريس تفكر شيعه در مدارس مسلمانان عرب در مراحل اوليه است. اين امر از احساس مسووليت وزارت علوم آلمان در قبال كودكان مسلمان شيعه مقيم اين كشور نشات مي گيرد . به عقيده ما آنان بايد با مسائل ديني و فرهنگي خود كاملا آشنا باشند .

در ادامه اين ديدار ، دكتر سنايي ضمن اشاره به فرهنگ و تمدن غني آلمان، همكاري هاي جمهوري اسلامي ايران و آلمان در زمينه هاي مختلف را مناسب دانست و گفت: براي ايران ارتباط با اين كشور از اهميت فراواني برخوردار است.

وي اظهار اميدواري كرد اين همكاري ها گسترش يابد و تنها به اعزام استاد محدود نشود.

در پايان اين ديدار، پروفسور گراف از دكتر سنايي دعوت كرد تا در كنفرانس رابطه اديان و مهاجرت كه در 20 ژانويه 2004 ( اول بهمن 83) در آلمان برگزار مي شود شركت نمايند.