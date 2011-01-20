گازرسانی به شهرک های صنعتی کرمانشاه انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، تقی کمالی در جلسه ستاد هدفمند سازی یارانه های استان کرمانشاه با ارائه گزارشی از وضعیت گازرسانی به شهرک های صنعتی استان، گفت: از 18 شهرک صنعتی موجود استان تاکنون به پنج شهرک گازرسانی شده، گازرسانی به شش شهرک در حال انجام است که تا پایان سال به نتیجه می رسد و کار طراحی گازرسانی در هفت شهرک باقی مانده نیز در حال انجام است و پیش بینی می شود گازرسانی به این هفت شهرک نیز حداکثر تا سه ماهه اول سال 1390 به پایان برسد.

در ادامه جلسه معاون سازمان بازرگانی استان کرمانشاه نیز با ارائه گزارشی در خصوص وضعیت بازار پس از اجرا این قانون گفت: پس از اجرا قانون هدفمندی یارانه ها قیمت اکثر کالاها در بازار ثابت بوده و حتی قیمت برخی اجناس کاهش نیز داشته است.

همچنین در ادامه محسن رستمی سرپرست سازمان صنایع و معادن استان کرمانشاه نیز گفت: از 128 واحد صنعتی استان که مشمول دریافت تسهیلات خط اعتباری انرژی هستند، تاکنون یکصد و یازده واحد برای دریافت 26.8 میلیارد تومان تسهیلات به بانک معرفی شده اند که 43 واحد مبلغ 17.3 میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده اند.

رستمی افزود: 22 واحد صنعتی نیز در سایت مربوطه جهت دریافت تسهیلات بازسازی ثبت نام کرده اند .

وی تصریح کرد: 58 واحد صنعتی استان نیز درخواست خود مبنی بر شناخته شدن بعنوان واحد تاثیرپذیر را ارائه داده اند.

مبلغ پرداختی85 درصد مشترکین خانگی کرمانشاه ماهانه 10 هزار تومان افزایش می یابد

در ادامه جلسه مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه نیز به ارائه گزارش پرداخت و گفت: با اجرا قانون هدفمند شدن یارانه ها، مبلغ پرداختی 85 درصد مشترکین خانگی ماهانه 10 هزار تومان افزایش می یابد.

مهدی قربی با اعلام اینکه 85 درصد مشترکین برق استان در بخش خانگی ماهانه کمتر از 300 کیلووات مصرف برق دارند، اظهار داشت: با اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه ها این مشترکین باید ماهانه حدود 10 هزار تومان بیشتر از پیش بابت برق مصرفی پرداخت کنند و پرداختی ماهانه آنها به حدود 13 هزار تومان می رسد.

قربی افزود: 10 درصد مشترکین خانگی استان نیز ماهانه کمتر از 400 کیلو وات مصرف دارند و پنج درصد نیز بیش از 400 کیلووات در ماه برق مصرف می کنند.

وی همچنین با اعلام تعرفه های برق در بخش خانگی، گفت: تعرفه ها بصورت پلکانی محاسبه می شود، یعنی هر چه میزان مصرف مشترکین بیشتر باشد باید هزینه بیشتری پرداخت کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه تعرفه های هر کیلو وات برق خانگی را چنین اعلام کرد: تا 100 کیلو وات مصرف در ماه 27 تومان، تا 200 کیلو وات 32 تومان، تا 300 کیلو وات 72 تومان، تا 400 کیلو وات 130 تومان، تا 500 کیلو وات 150 تومان، تا 600 کیلو وات 190 تومان و مازاد بر آن 210 تومان.