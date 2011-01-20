مردم جزیره هرمز خواهان الحاق به جزیره قشم شدند

حجت الاسلام سید سجاد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در هرمز بیان داشت: به بر کت نظام جمهوری اسلامی شاهد پیشرفت و آبادانی در همه زمینه ها در جای جای ایران اسلامی هستیم و مردم هرمز نیز که خود را مدیون خون شهدا، امام شهدا و رهبری می دانند و خدا را به خاطر وفور نعمات شاکر هستند.

موسوی خاطرنشان کرد: با توجه به عنایت خاص و ویژه مقام معظم رهبری در این جزیره و توجه بسیار خوب دولتمردان به ویژه دولتهای نهم و دهم طرحهای بسیار خوب عمرانی در جزیره هرمز در همه ابعاد در حال اجراست.

وی با تقدیر از نگاه مسئولان استان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیریت منطقه آزاد قشم گفت: آنچه که بر کیفیت این طرحها عمرانی شهری و پتانسیل گردشگری این جزیره بیفزاید و پرده افکنی کند و شاید مردم را از فقر و تنگدستی مالی رهای دهد رونق اقتصادی و بر طرف کردن معضل بیکاری است.

امام جمعه هرمز اظهارداشت: یکی ار مهمترین مسائل عدم زیبایی شهری است که در ابتدای ورود چشم هر گردشگری به آن نمایان می شود و از آنجایی که در راستای توسعه جزایر خلیج فارس دولت برنامه های آبادانی آنها را از نظر منطقه آزاد یا منطقه ویژه دنبال می کند.

موسوی گفت: این حق مردم جزیره هرمز نیز است که دلسوزان نظام بخواهند که با الحاق این جزیره به منطقه آزاد چاره اندیشی کنند تا اهالی این جزیره نیز طعم شیرینی رونق اقتصادی و حضور نان را در سفره هایشان لمس کنند.

وی عنوان کرد: جزیره هرمزی که همه مردم آن ولایی هستند و شهید پرور و به آرمانهای نظام و ایده های دولت خوشبین

و مطمئن هستند که نگاه تیزبین رئیس جمهور که دغدغه رسیدگی به محرومین در اولویت برنامه های خود دارند جزیره هرمز از این نگاه دور نمی ماند.

وی بیان داشت: مردم ولایتمدار جزیره هرمز با امضای طوماری خواستار مسئله ای هستند که جزو مصوبات سفر دور اول هیئت دولت و رئیس جمهور به استان شدند که به فضل خداوند این امانتی که مردم شهید پرور هرمز به بنده سپرده اند در اولین فرصت به نماینده دولت ، هاشمی تختی استاندار دلسوز و پر تلاش هرمزگان جهت تقدیم به ریاست محترم جمهوری و

نیز پیگیری خواسته مردم تحویل داده خواهد شد.

متن طومار به شرح ذیل است:

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران (دامت برکاته)

با سلام و دعای خیر

احتراما ما اهالی جزیره هرمز با استحضار میرسانیم این جزیره با جمعیت بالغ بر هفت هزار نفر دومین جزیره از نظر جمعیتی بعد از جزیره قشم می باشد و سوابق مبارزاتی چه قبل و چه بعد ازانقلاب بر هیچ کس پوشیده نیست تا آنجا که 36 شهید و بیش از 100جانباز و آزاده تقدیم انقلاب اسلامی نموده و مدال ولایتمدار افتخامان است که گواه این مدعاست.

با روی کار آمدن دولت عدالت محور بواسطه شتاب کار عمرانی در این جزیره در دولت نهم و دهم بارقه امیدی در دلمان ایجاد شد اما عدم رونق اقتصادی و معضل بیکاری براین جزیره سایه افکنده و حضرتعالی از خصوصیات ما آگاهی وافر دارید و نیازی به اظهار نیست علیهذا با عنایت به مراتب فوق بر آن شدیم که گوشه ای از معضلات و مشکلات فراروی خود را به حضور تقدیم نمائیم.

آقای دکتر احمدی نژاد آیا بی مهری نیست که اکثر جزایر حوزه خلیج فارس از نعمات اقتصادی برخوردار باشند ولی ما اهالی هرمز با فقر و تنگدستی دست به گریبان باشیم که بیش از 50 در صد جمعیت مان تحت پوشش نهادها و سازمانهای امدادی مانند کمیته امداد امام (ره)و بهزیستی باشیم در صورتیکه خود به این موضوع واقف هستید در سفراول حضرتعالی به استان هرمزگان موضوع الحاق هرمز به منطقه آزاد قشم یکی از مصوبات پر خیر و برکت این سفر بوده ولی متاسفانه تاکنون اجرایی نشده است.

لذا با عنایت به اینکه جزیره هرمز از نظر تقسیمات کشوری زیر مجموعه شهرستان قشم است ولی متاسفانه از امتیازات منطقه آزاد بر خوردار نیست لذا دستور به اجرائی شدن مصوبه فوق الذکر یکی از خواسته بحق و دیرینه ما اهالی می باشد تا تحقق مورد در خواست لحظه شماری می کنیم. قبلا از بذل عنایت و توجه ویژه حضرتعالی کمال تشکر و سپاس را داریم و در

همه حال دعاگویتان هستیم

سایه بلند پایه مقام معظم رهبری مستدام باد

والسلام

اهالی شهید پرور جزیره هرمز