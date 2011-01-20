به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر، این بازیکن پیشین تیم ملی برزیل که به عنوان مفسر یکی از شبکه‌های ورزشی تلویزیون قطر به این کشور آسیایی آمده است امروز در هتل شرایتون دوحه حضور پیدا کرد و ملاقاتی با بازیکنان دو تیم ایران و امارات داشت.

او پس از گفتگو با رسانه‌های مختلف در جمع بازیکنان تیم ملی عراق حاضر شد و در پایان به آنها سه پیراهن تیم ملی برزیل داد که روی هر کدام‌شان را امضا کرده بود.

خبر دیگر از اردوی تیم ملی فوتبال کشورمان مربوط می شود به تلاش کادر پزشکی این تیم برای بهبودی محمد نصرتی. این بازیکن که ناحیه کمر دچار آسیب دیدگی جزیی است، با تلاش کادر پزشکی مهیای همراهی این تیم برای دیدار با کره جنوبی می شود.

نشست هماهنگی دیدار ایران - کره جنوبی در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا نیز صبح امروز در هتل "فورسیزنز" دوحه برگزار شد. در این نشست مقرر شد تیم ملی فوتبال کشورمان با پیراهن سفید به مصاف کره جنوبی برود که در این بازی پیراهن قرمز را برتن خواهد کرد.

اعضای کادر فنی و بازیکنان تیم ملی امشب در نشستی دوستانه ضمن ارزیابی شرایط تیم به آنالیز دیدارهای تیم ملی کره جنوبی می پردازند.

تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی در آخرین دیدار از مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا از ساعت 19:55 روز شنبه در ورزشگاه قطر اسپورت شهر دوحه به مصاف هم خواهند رفت.