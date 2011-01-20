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۳۰ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۵۰

ذاکر اصفهانی:

میراث تاریخی اصفهان با نگاه‌های نادرست به نابودی رفته است

میراث تاریخی اصفهان با نگاه‌های نادرست به نابودی رفته است

اصفهان - خبرگزاری مهر: استاندار اصفهان گفت: نگاه‌های منفعت طلبانه  و نادرست مدیریت شهری موجب نابودی برخی آثار، هویت و میراث تاریخی شهر اصفهان شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، علیرضا ذاکر اصفهانی ظهر پنجشنبه در همایش یک روزه دستاوردهای کاوش باستان شناسی تپه اشرف اصفهان با اشاره به اینکه یک هیئت فرانسوی از شرق شناسان در سفر 9 ماه قبل خود به اصفهان از مدیران استان و شهر در خصوص نحوه عملکرد برای آثار تاریخی انتقاد کردند، اظهار داشت: شرق شناسان در گذشته معتقد بودند که ایران در عصر مردگی تاریخ به سر می‌برد و خود و دنیای غرب را در متن تاریخ می‌دانستند.

وی افزود: شرق شناسان اروپایی نگاه تحقیرآمیزی به دنیای شرق داشتند و معتقد بودند که همه مسائل شرق دنیا باید از پنجره‌ غربی‌ها دیده شود و ایرانیان باید خودشان را از دریچه غرب بشناسند.

استاندار اصفهان آثار تاریخی باشکوه دوران اعتلای فرهنگ و هنر تاریخ ایران را جواب قانع کننده‌ای به این اعتقادات دانست و گفت: اعتلای فرهنگ و هنر تاریخ ایران حفظ و حراست از بناها و آثار به جامانده از ادوار مختلف تاریخی را برای ما بیش از پیش آشکار می‌سازد.

ذاکر اصفهانی افزود: اصفهان در دوره تاریخی آل‌بویه، سلجوقیه و صفویه به عنوان یکی از اصلیترین شهر‌های ایران به شمار می‌رفته و حفظ و حراست از هر ذره خاک اصفهان وظیفه‌ همه مدیران و دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری است.

وی با انتقاد از وقایعی که در خصوص آثار تاریخی اتفاق می‌افتد و موجب تهدید این آثار می‌شود، بیان داشت: متاسفانه تاکنون تعدادی از آثار تاریخی به دلیل مدیریت نادرست شهری و منفعت طلبیهای خودخواهانه از بین رفته که تخریب یک شبه حمام خسرو آغا نمونه‌ای بر این ادعاست.

استاندار اصفهان این گونه اقدامات و مدیریتهای نادرست شهری نشان از رها شدن تاریخ و هویت گران سنگ اصفهان دانست و اظهار داشت: ریختن نخاله‌های ساختمانی، کودها، توسعه فضای سبز و انباشت زباله‌های بیمارستانی در کنار تپه اشرف گواه دیگری از اقدامات نادرست شهرداری است.

ذاکر اصفهانی با انتقاد از جبهه‌گیری برخی مدیران شهری در مقابل مطالبات مردم تصریح کرد: متاسفانه آقایان در برابر حرفهای منطقی که بعضا مطالبات همه مردم است جبهه‌گیری می‌کنند اما باید بداند حفظ هویت اصفهان و مطالبات مردم مهمترین مسئله و دغدغه برای مدیریت استان است.

وی با فاجعه خواندن بلند مرتبه سازیها و آسمان فروشیها برای کسب بودجه در حاشیه زاینده‌رود، افزود: موضع من در خصوص پروژه‌های شهری، بناهای تاریخی و دیگر مشکلات شهر متکبرانه و خصمانه نیست و من استاندار ربان‌چین نیستم و این اقدامات با هویت تاریخی اصفهان در تضاد است.

استاندار اصفهان ادامه داد: از ابتدای دولت دهم تاکنون دولت سهم عمده‌ای در عرصه گردشگری و توسعه مسائل فرهنگی و ارتقای حوزه صنایع دستی شهر اصفهان داشته که با رایزنیهای انجام شده در تلاش هستیم تا ساختمان ریسباف را در آینده به موزه تبدیل کنیم.

کد مطلب 1236763

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