به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، علیرضا ذاکر اصفهانی ظهر پنجشنبه در همایش یک روزه دستاوردهای کاوش باستان شناسی تپه اشرف اصفهان با اشاره به اینکه یک هیئت فرانسوی از شرق شناسان در سفر 9 ماه قبل خود به اصفهان از مدیران استان و شهر در خصوص نحوه عملکرد برای آثار تاریخی انتقاد کردند، اظهار داشت: شرق شناسان در گذشته معتقد بودند که ایران در عصر مردگی تاریخ به سر میبرد و خود و دنیای غرب را در متن تاریخ میدانستند.
وی افزود: شرق شناسان اروپایی نگاه تحقیرآمیزی به دنیای شرق داشتند و معتقد بودند که همه مسائل شرق دنیا باید از پنجره غربیها دیده شود و ایرانیان باید خودشان را از دریچه غرب بشناسند.
استاندار اصفهان آثار تاریخی باشکوه دوران اعتلای فرهنگ و هنر تاریخ ایران را جواب قانع کنندهای به این اعتقادات دانست و گفت: اعتلای فرهنگ و هنر تاریخ ایران حفظ و حراست از بناها و آثار به جامانده از ادوار مختلف تاریخی را برای ما بیش از پیش آشکار میسازد.
ذاکر اصفهانی افزود: اصفهان در دوره تاریخی آلبویه، سلجوقیه و صفویه به عنوان یکی از اصلیترین شهرهای ایران به شمار میرفته و حفظ و حراست از هر ذره خاک اصفهان وظیفه همه مدیران و دستگاههای اجرایی و مدیریت شهری است.
وی با انتقاد از وقایعی که در خصوص آثار تاریخی اتفاق میافتد و موجب تهدید این آثار میشود، بیان داشت: متاسفانه تاکنون تعدادی از آثار تاریخی به دلیل مدیریت نادرست شهری و منفعت طلبیهای خودخواهانه از بین رفته که تخریب یک شبه حمام خسرو آغا نمونهای بر این ادعاست.
استاندار اصفهان این گونه اقدامات و مدیریتهای نادرست شهری نشان از رها شدن تاریخ و هویت گران سنگ اصفهان دانست و اظهار داشت: ریختن نخالههای ساختمانی، کودها، توسعه فضای سبز و انباشت زبالههای بیمارستانی در کنار تپه اشرف گواه دیگری از اقدامات نادرست شهرداری است.
ذاکر اصفهانی با انتقاد از جبههگیری برخی مدیران شهری در مقابل مطالبات مردم تصریح کرد: متاسفانه آقایان در برابر حرفهای منطقی که بعضا مطالبات همه مردم است جبههگیری میکنند اما باید بداند حفظ هویت اصفهان و مطالبات مردم مهمترین مسئله و دغدغه برای مدیریت استان است.
وی با فاجعه خواندن بلند مرتبه سازیها و آسمان فروشیها برای کسب بودجه در حاشیه زایندهرود، افزود: موضع من در خصوص پروژههای شهری، بناهای تاریخی و دیگر مشکلات شهر متکبرانه و خصمانه نیست و من استاندار ربانچین نیستم و این اقدامات با هویت تاریخی اصفهان در تضاد است.
استاندار اصفهان ادامه داد: از ابتدای دولت دهم تاکنون دولت سهم عمدهای در عرصه گردشگری و توسعه مسائل فرهنگی و ارتقای حوزه صنایع دستی شهر اصفهان داشته که با رایزنیهای انجام شده در تلاش هستیم تا ساختمان ریسباف را در آینده به موزه تبدیل کنیم.
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