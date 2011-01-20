به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تاج با بیان این مطلب در خصوص دیدار چهارشنبه شب تیم ملی فوتبال کشورمان مقابل امارات گفت: تیم ملی با ترکیبی جوان و دگرگون شده مقابل امارات بازی خوبی را به نمایش گذاشت و این تیم را به گونهای شکست داد که سالها بود چنین شکست سنگینی را از ایران متحمل نشده بود.
تاج اضافه کرد: خوشبختانه با سه برد با ارزش تیم ملی در شرایط روحی و روانی بسیار خوبی قرار دارد و در مسیر مطلوبی پیش می رود به گونهای که موج مثبتی در جامعه فوتبال ایجاد شده و این امر نوید پیروزیهای آینده تیم ملی خواهد بود.
وی ادامه داد: پس از موفقیت و پیروزی در مقابل تیمهای غرب آسیا، اکنون نوبت به شرق آسیا رسیده و با برد کره جنوبی به این امر خواهیم رسید. البته کره جنوبی رقیب دیرینه ایران است که پیش از این شکست و پیروزی مقابل این تیم را تجربه کردهایم و باید همه تلاش کنند تا در دیدار پیش رو موفق باشیم.
تاج در پایان تصریح کرد: معتقدم قطبی تدبیر نیکویی برای بازی مقابل کره جنوبی دارد و امیدوارم تدبیرش موثر واقع شود تا بار دیگر بتوانیم این تیم را شکست دهیم. ضمن اینکه تیم ملی هر نتیجهای مقابل کره جنوبی بگیرد عملکرد تیم قابل ستایش است. خوشبختانه فضای خوب و با نشاطی در میان مردم وجود دارد مخصوصا پس از پیروزی مقابل امارات و عراق و در نهایت امیدوارم تا نوار پیروزیهای تیم ملی همچنان ادامه داشته باشد.
تیم ملی فوتبال کشورمان با سه پیروزی پی درپی مقابل تیمهای عراق، کره شمالی و امارات با 9 امتیاز از گروه D به مرحله یک چهارم نهایی جام ملتهای 2011 آسیا صعود کرد و روز شنبه هفته جاری در این مرحله با تیم کره جنوبی دیدار می کند.
نظر شما