فعالان عرصه فرهنگی محیط زیست آذربایجان شرقی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهردر تبریز، مدیر کل حفاظت محیط زیست ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاحیه طرح ملی محیط یار با اشاره به علت انتخاب این سازمان ها به عنوان سازمان های برتر در فرهنگسازی محیط زیست، گفت : با ارزیابی عملکرد و میزان تعامل سازمانهای مختلف دولتی و عمومی و بررسی فعالیت های مشترک انجام شده در طول سالهای گذشته، شورای فرهنگی اداره کل حفاظت محیط زیست سازمانهای فوق الذکر را شایسته تجلیل تشخیص داده شدند.

بیوک رئیسی افزود: با معرفی این سازمان ها و تائید استاندار آذربایجان شرقی سازمانهای مذکور با اهداء لوح و تندیس به امضاء بالاترین مقام اجرایی استان شایسته تجلیل شدند.

رئیسی، پردازش و تولید اخبار، گزارشات و برنامه های زیست محیطی در صدا و سیما و امضا تفاهم نامه همکاریهای زیست محیطی، انجام برنامه های فرهنگی و اردوهای آموزشی زیست محیطی توسط بسیج سازندگی را از شاخص های مهم انتخاب فعالان عرصه فرهنگی محیط زیست عنوان کرد.

همچنین به گفته وی، انجام برنامه های مشترک در قالب تفاهم نامه همکاری با آموزش و پرورش از جمله طرح محیط یار، چاپ کتابچه و بروشورهای آموزشی مشترک با راهنمائی و رانندگی، برون سپاری برخی از فعالیتهای فرهنگی از طریق سازمان نظام مهندسی و اقدامات گسترده شرکت پخش فرآورده های نفتی در چاپ و انتشار بسته های آموزشی زیست محیطی از جمله موارد مهم در انتخاب سازمان های مذکور هستند.

مراسم افتتاحیه طرح ملی محیط یار به مناسبت هفته هوای پاک، با حضور مقامات عالی رتبه استان از جمله نماینده ولی فقیه و امام جمعه تبریز، معاون سیاسی امنیتی استاندار، شهرداری تبریز، مدیران کل ادارات و نمایندگان شوراهای اسلامی شهر برگزار شده و از فعالان و تلاشگران عرصه فرهنگی محیط زیست قدردانی شد.