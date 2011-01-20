جهان در 7 روز؛ از فرار دیکتاتور تا دادگاه ترور

فرار دیکتاتور از تونس

هفته ای که گذشت با وقایع مهمی در جهان سیاست روبرو بود. سقوط رژیم "زین العابدین بن علی" دیکتاتور مخلوع تونس از قدرت واقعه ای نیست که بتوان از کنار آن به سادگی گذشت. مسئله ای که به عقیده بسیاری از کارشناسان "دومینوی سقوط حاکمان دیکتاتور در جهان عرب" نام نهاده شد.

به طور کلی این هفته برای حاکمان مستبد و خودکامه جهان عرب هرگز هفته خوبی نبود و آنها این روزها را با ترس از قیام مردمی علیه خود می گذراندند.

این مسئله زمانی برای این حاکمان عرب دلهره آور شد که آنان با چشمان خود مشاهده کردند که رژیم 24 ساله بن علی با تظاهرات مستمر 48 ساعته از قدرت کنار رفت.

پدیده خودسوزی عربی و الگویی به نام "بوعزیزی"

در هفته گذشته به جرات می توان گفت جهان عرب شاهد بیشترین تعداد خودسوزیها در چند صد سال اخیر بود. جدای از اینکه این مسئله از لحاظ اخلاقی و مذهبی عملی نادرست دانسته شده و به منزله خودکشی محسوب می شود اما مردم رنجدیده و مظلوم جهان عرب چاره ای جز دست زدن به این اقدام برای رساندن صدای خود به جهانیان نیافته اند.

این مسئله زمانی برای آنها الگو شد که مشاهده کردند قیام تونس در پی خودسوزی جوانی به نام "محمد بوعزیزی" آغاز شد که خودش را در اعتراض به مصادره اموالش و بیکاری به آتش کشاند.

در این هفته تعداد موارد خودسوزی از انگشتان دو دست هم فراتر رفت تا جایی که در کشور مصر این مسئله چندین بار اتفاق افتاد. در موریتانی، الجزایر هم گزارشهایی در این باره دریافت شد که حتی برخی به صورت دسته جمعی برخی اقدام به خودسوزی کرده بودند.

پایان همه پرسی جنوب سودان؛ یک گام تا جدایی

در روز یکشنبه گذشته همه پرسی یک هفته ای جنوب سودان به پایان رسید. نتایج اولیه حاکی از موافقت 98 درصدی مردم سودان با جدایی این منطقه از سودان حکایت دارد.

بر این اساس، بزرگترین کشور قاره آفریقا و جهان عرب تا دو هفته دیگر که نتایج به صورت نهایی اعلام شود در معرض تجزیه قرار خواهد گرفت.

در این میان صاحبنظران معتقدند سودان در صورت جدایی جنوب؛ به بیش از دو کشور تقسیم خواهد شد. بر این اساس، احتمال می رود نتایج این همه پرسی در نهایت به تشکیل 8 کشور جدید منجر شود.

لبنان؛ دادگاه ترور حریری و پایان سین سین

در این هفته لبنان شاهد روزهای پر تنشی بود. در ابتدای هفته اخباری درباره پایان تلاشهای سعودی سوری (سین سین*) در این کشور به گوش رسید.

در نهایت با سخنرانی مهم و شفاف "سید حسن نصرالله" دبیرکل حزب الله لبنان مشخص شد که این تلاشها در پی کارشکنی آمریکا به شکست کشانده شده است. نصرالله تاکید کرد: ما نیز در پی شکست این تلاشها تصمیم گرفتیم از دولت کناره بگیریم چون این دولت شایستگی حکومت بر لبنان را ندارد.

تنشها در لبنان با ارائه حکم احتمالی از سوی "دانیل بلمار" دادستان دادگاه حریری به "دانیل فرانسین" قاضی دادگاه وارد مرحله تازه ای شد. در ادامه مشاوره های پارلمانی در زمینه تشکیل کابینه جدید در لبنان نیز هفته آتی موکول شد.

این تحولات سیاسی در لبنان پای ترکیه و قطر را برای فرونشاندن تنشها به این کشور کشاند. بر این اساس، ابتدا در نشست دمشق تحولات لبنان با حضور سران سه کشور ترکیه، قطر و سوریه بررسی شد. در نهایت وزیران خارجه ترکیه و قطر وارد لبنان شده و گفتگو با جریانات مختلف سیاسی را در دستور کار قرار دادند. که البته با اظهارنظر اخیر "سعود الفیصل" وزیرخارجه سعودی کمی اوضاع در این کشور پیچیده تر شده است.

در نهایت وزرای خارجه ترکیه و قطر امروز بیروت را به مقصد کشورهایشان ترک کردندذ تا در این باره با سران خود مشورت کنند.

سیل و طوفان در استرالیا و برزیل

حوادث طبیعی نیز در هفته ای گذشت به وفور مشاهده شد. در این میان سیل ویرانگر شرق استرالیا به طور کلی این کشور را تحت الشعاع قرار داد. در پی این سیل ویرانگر صدها نفر به کام مرگ کشیده شدند.

همچنین در برزیل سیل بی سابقه در سالهای اخیر بیش از 700 نفر را به کام مرگ کشاند. همچنین در پی این سیل از سرنوشت دهها نفر دیگر خبری در دست نیست که تلاش نیروهای امدادی در این باره ادامه دارد.

همچنین زلزه 7.5 ریشتری پاکستان را که البته خوشبختانه تلفاتی در پی نداشت می توان از مهمترین وقایع طبیعی هفته گذشته دانست

انفجارهای تروریستی کربلا

با نزدیک شدن به مراسم اربعین حسینی تروریستهای تکفیری در اقدامی ناجوانمرادانه در کربلا بیش از 50 نفر را به شهادت رساندند.

در این عملیات تروریستی که در بین زوار شیعه انجام شد، حداقل 150 نفر دیگر نیز زخمی شدند.

مراسم اربعین حسینی در سالهای اخیر با حضور میلیونی زائران شیعه از اقصی نقاط جهان در کربلا برگزار می شود.