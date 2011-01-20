تولید شغل و ثروت مهمترین چالش اقتصاد و صنعت کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، علی نعمت اللهی بعد از ظهر پنج شنبه در همایش کاربردی صنعت و معدن استان با اشاره به فعالیتهای این بانک اظهار داشت: هم اکنون بانک صنعت و معدن در تولید شغل و ثروت در سطح کشور پیشگام است.

وی در عین حال تحقق این مهم را در سطح جامعه اصلی ترین وظیفه بانک صنعت و معدن عنوان کرد و افزود: با توجه به قابلیتها و استعدادهای مناطق مختلف پروژه هایی باید انتخاب شوند که ضمن تولید ثروت و اشتغال، سرمایه گذاریها را در استانها متعادل کنند.

عضو هیئت مدیره بانک صنعت و معدن ایران همچنین سهم استان اردبیل در قالب مصوبات طرحهای ایجادی و نیمه تمام صنعتی را چهار هزار و 500 میلیارد ریال برشمرد و اضافه کرد: از این رقم تاکنون هزار و 785 میلیارد ریال برای 128 پروژه صنعتی مصوب شده که با عقد قرارداد این اعتبار جذب خواهد شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 28 طرح نیمه تمام و 19 طرح ایجادی صنعتی در این استان وجود دارد، ابراز داشت: از این تعداد 18 طرح نیمه تمام و 7 طرح ایجادی منجر به عقد قرارداد و 9 طرح نیز به دلیل عدم برخورداری از توجیه فنی رد شده است.

نعمت اللهی تصریح کرد: البته هم اکنون شرایط و عوامل به گونه ای ایجاد شده که در صورت آماده بودن پروژه ها و طرحهای صنعت و معدن، الباقی سهم این استان در قالب مصوبات طرحهای ایجادی و نیمه تمام صنعتی که بالغ بر دو هزار و 700 میلیارد ریال می باشد، جذب شود.

وی با اشاره به اجرای طرح آمایش صنعتی در کشور متذکر شد: این طرح با هدف توسعه سرمایه گذاری در تمام استانها، شهرستانها و مناطق محروم کشور با توجه به قابلیتها، استعدادها و بر اساس معیارها و شاخصهای صنعتی هر منطقه صورت گرفته تا با تولید محصولاتی که قابل فروش و نیاز بازار می باشد، به توسعه و رشد پایدار دست یابند.

عضو هیئت مدیره بانک صنعت و معدن خاطر نشان کرد: با توجه به این طرح استان اردبیل می تواند با سرعت بخشی به طرحها و پروژه های صنعتی و معدنی بویژه در طرح آمایش و نیز شناسایی بازارهای خارجی به دلیل هم مرز بودن با کشورهای شمال کشور، به موفقیت قابل توجهی برسد.

در ابتدای این جلسه نیز استاندار اردبیل طی سخنانی با بیان اینکه در طول یک دوره سه ساله، بخش صنعت و معدن استان توانسته تنها شش درصد اعتبارات سهم صنعت را جذب نماید، یاد آور شد: سهم صنعت استان چهار هزار و 500 میلیارد ریال است که از این رقم تاکنون 260 میلیارد ریال جذب شده است.

سید حسین صابری خواستار تلاش مدیران و صنعت گران استان برای جذب کامل اعتبارات سهم صنعت استان شد و اضافه کرد: با توجه به امکانات، ظرفیتها، پتانسیل و استعدادهای موجود باید توسعه و پیشرفت صنعت استان تسریع شود.

وی با تاکید بر ضرورت رعایت شاخصه های سرعت، دقت و کیفیت در اجرای طرحهای صنعتی تصریح کرد: آنچه که تاکنون موجب کندی کار در بخش صنعت بوده باید برطرف و فعالیتهای مرتبط با صنعت و معدن استان شتاب گیرد و از فرصتهای موجود باید به نحو مطلوب بهره برداری شود.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان اردبیل نیز میزان سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن استان را در مقایسه با پنج سال گذشته چشمگیر توصیف کرد و متذکر شد: در پنج سال گذشته میزان سرمایه گذاری در صنعت استان 200 درصد بیشتر از کل سرمایه گذاریهایی است که تا سال 84 صورت گرفته بود

محمد ملاطفی با بیان اینکه این میزان در سال 86 به 600 میلیارد ریال رسیده بود، یاد آور شد: سرمایه گذاری در این بخش در سال 77 بیش از هزار و 100 میلیارد ریال و در سال 87 بالغ بر هزار و 700 میلیارد ریال بوده است.

وی با اشاره به برنامه ریزیهای صورت گرفته برای افزایش این رقم به بیش از هزار و 800 میلیارد ریال در سال جاری خاطر نشان کرد: از ابتدای امسال تاکنون بالغ بر هزار و 200 میلیارد ریال از این رقم در بخش صنعت سرمایه گذاری شد.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان همچنین با اشاره به صدور 115 پروانه بهره برداری صنعتی در استان طی 9 ماه گذشته اظهار داشت: این واحدها با اعتباری بالغ بر هزار و 200 میلیارد ریال و اشتغالزایی هزار و 300 نفر محقق می شود.