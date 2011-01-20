ماشین سازی به مصاف شهرداری می رود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، تیم ماشین سازی تبریز در ادامه اجرای برنامه های آماده سازی خود، شنبه آینده طی دیداری دوستانه مقابل همشهری لیگ برتری خود، شهرداری صف آرایی می کند.

این دیدار ابتدا قرار بود در زمین چمن مصنوعی سازمان ورزش شهرداری تبریز به انجام برسد که با مخالفت زوران اسمیلسکی سرمربی ماشین سازی، محل برگزاری آن تغییر یافت.

این دیدار می تواند محک خوبی برای ماشین سازان که بایستی روز هشتم بهمن در خانه مس رفسنجان به میدان بروند، باشد.

ماشین سازی تبریز دور جدید تمرینات خود را به شکل منظم و جدی از روز سه شنبه گذشته زیرنظر کادر فنی خود آغاز کرده است.