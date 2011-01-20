به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی در ادامه سفر خود به مازندران عصر پنجشنبه در همایش ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی در جمع مدیران حراست، ذی‌حسابی و بازرسان دستگاه‌های اجرایی مازندران در ساری افزود:‌ همه بخش‌های اجتماعی دستگاه‌های اداری و اجرایی جامعه زیر ذره‌بین قرار دارند.

وی خاطرنشان کرد: ملت ایران اکنون به جایگاه رفیع در حوزه فرهنگ دست یافته و این اقتدار کشور سبب شد دنیا نسبت به ایران حساسیت‌هایی داشته باشد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به این که انقلاب اسلامی ایران دارای قدرت تاثیرگذاری و جایگاه والایی است، تصریح کرد:‌ بسیاری از بوق‌های تبلیغاتی دنیا در اختیار دشمنان انقلاب اسلامی است و هر آن به دنبال ایجاد تشویش و دروغ‌پردازی علیه ایران اسلامی هستند.

وی با تاکید بر اینکه آزادی اطلاعات و دموکراسی در کشورهای سلطه‌گر بیشتر شبیه یک دروغ است، افزود: کوچکترین اتفاقی که در کشور ایران صورت می‌گیرد به عنوان بزرگترین سوژه تبلیغاتی دروغین بوق‌های تبلیغی دشمن و رسانه‌های دروغ پرداز دنیا قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به نقش موثر حراست‌ها و ذی‌حسابان دستگاه های اجرایی برای تامین سلامت اداری در سیستم اداری کشور گفت:‌ دشمن با طراحی جنگ نرم قصد دارد انقلاب را از پای در آورد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه دشمن اکنون مهمترین راه برای نفوذ در درون کشور را از طریق دستگاه‌های اداری برنامه ریزی کرده است، گفت: مسئولین حراست‌ها ، ذی‌حسابان و بازرسان دستگاه‌های اجرایی با تامین سلامت اداری اهداف دشمن را در این بخش عقیم کردند.

پورمحمدی با اشاره به اینکه سلامت نسبی جامعه و تنظیم حساب کتاب جامعه اداری کشور به عهده مسئولان حراست و ذی‌حسابی دستگاه‌های اجرایی است، افزود: باید رفتار سالم سازی حراست‌ها در دستگاه‌های اجرایی الگوی سایر کارکنان باشد.

حق پرست مدیرکل اطلاعات مازندران نیز در سخنانی با اشاره به اینکه دستگاه‌های نظارتی از جنس دستگاه‌های اجرایی بوده و ارتباط مستقیمی با هم دارند افزود:‌هدف گذاری مسئولین ذی‌حسابی و حراست در دستگاه‌های اداری به واسطه پیشگیری و ارتقاء توانمندی سازمانی در ادارات است.

وی با بیان اینکه به دنبال برخورد با مدیر، فرد یا سیستم اداری نیستیم، گفت: از طریق تنظیم سلامت اداری می‌توان امنیت اجتماعی، رضایت نسبی و نشاط را در جامعه فراهم و فضای همدلی را در نظارت افزایش داد.