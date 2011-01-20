همایش پدافند غیر عامل در شرکت گاز اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، مدیرعامل شرکت گاز استان عصر پنج شنبه در پایان این همایش با اشاره به اهمیت و حسایت رسانه ها در جنگهای غیر عامل اظهار داشت: رسانه ها زمانی مخرب می شوند که مغزها را مورد آماج خود قرار داده و فکر و دیدگاه افراد را تحت کنترل و مدیریت خود قرار می دهند.

مجتبی فوقی هدف از اجرای پدافند غیر عامل را کاهش قابلیت و توانایی سامانه های شناسایی و هدف یابی، از بین بردن دقت هدفگیری دشمن، بالا بردن قابلیت بقا و استمرار عملیات و فعالیتهای حیاتی و تاسیسات حساس نظامی و غیر نظامی، تقلیل آسیب پذیری و کاهش خسارت و صدمات تاسیسات و تجهیزات و نیروهای انسانی در برابر تهدیدات دشمن عنوان کرد.

وی اضافه کرد: سلب آزادی و ابتکار عمل از دشمن، فریب و تحمیل هزینه بیشتر بر دشمن و تقویت بازدارندگی ، افزایش آستانه مقاومت مردم و نیروهای خودی در برابر دشمن، حفظ روحیه و انسجام وحدت ملی و تمامیت ارضی امنیت ملی و استقلال کشور از دیگر اهداف همایش پدافند غیر عامل می باشد.

مدیرعامل شرکت گاز استان مراحل پدافند غیر عامل را مرحله بلند مدت، میان مدت، کوتاه مدت و مرحله پس از تهاجم برشمرد و افزود: استتار، اخفا، استحکامات، پوشش، ایجاد سازه های امن، مقاوم سازی تاسیسات، آموزش، ایجاد جان پناه، حفاظت، ایمنی، اطلاع رسانی و مقابله با عملیات روانی دشمن و... از اقدامات اساسی دفاع غیر عامل است.

وی با اشاره به ارزشیابی نهایی معیار قابلیت دسترسی به هدف ابراز داشت: شرکت کنندگان در این دوره آموزشی با ابزارهای دیپلماسی و حقوق بین المللی، جنگ دور ایستا، جنگ از طریق دیگران، جنگ بدون رد پا، جنگ رسانه ای، تداوم بازدارندگی راهبردی، دفاع موشکی و کنترل بر تسلیحات و تاسیسات نظامی در جهان آشنا شدند.

فوقی در پایان در تشریح انواع جنگ دور ایستا آن را شامل جنگ پهپادها، جنگ سایبری، جنگ ماهواره ها، عملیات ضد ماهواره، جنگ الکترونیک، جنگ روانی، تروریست حرفه ای، موشکهای کروز و سلاحهای بدون خط دید، موشکهای بالستیک غیر هسته ای عنوان کرد.