فینالیست های چهار وزن نخست مسابقات جام یادگار امام مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد، رئیس هیئت کشتی استان لرستان ظهر پنج شنبه در حاشیه این مسابقات به خبرنگار مهر گفت: این دوره از مسابقات کشتی جام یادگار امام با حضور 200 کشتی گیر از استانهای مختلف کشور در سالن ولایت شهرستان بروجرد آغاز شده است.

عبدالله عزیزپور با اشاره به برگزاری مسابقات چهار وزن نخست این دوره از رقابت ها طی امروز، بیان داشت: در وزن 55 کیلوگرم محسن رحمتی از استان لرستان و یاسین بهرامی پور از استان کرمانشاه به فینال راه یافتند.

وی ادامه داد: همچنین در وزن 66 کیلوگرم افشار خسروی از استان لرستان و عباس محب تاش از استان فارس به فینال راه پیدا کردند.

رئیس هیئت کشتی استان لرستان افزود: در وزن 84 کیلوگرم نیز علی قیطاسی از استان فارس و مهدی محمدی از استان البرز و در وزن 120 کیلوگرم اسماعیل نظری و بهنام مهدی زاده از استان تهران راهی فینال شدند.

عزیزپور یادآور شد: مسابقات کشتی جام یادگار امام با حضور نایب رئیس و دبیر فدراسیون کشتی، محمد بنا سرمربی تیم کشتی فرنگی و غلامرضا محمدی مربی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان در حال برگزاری است.

وی خاطر نشان کرد: همچنین وزن کشتی چهار وزن 60، 74 و 96 کیلوگرم امروز در سالن ولایت شهرستان بروجرد به پایان رسید که مسابقات این اوزان صبح جمعه برگزار خواهد شد.

رئیس هیئت کشتی استان لرستان ادامه داد: نفرات اول و دوم ان دوره از مسابقات به مسابقات بین المللی جام یادگار امام که 13 اسفندماه سالجاری در قم برگزار می شود راه می یابند.