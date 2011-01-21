کاتای ایران به خانه تکانی نیاز دارد/ هدف ما کمک به کاراته است

احمد صافی با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: هدف من از جذب کاتاروهای ایتالیایی کمک به رشد کاتا در ایران است. جایگاه دانشگاه آزاد در سوپر لیگ کاراته مشخص است و بدون این سه کاتارو هم می توانیم این جایگاه را با اندک تغییر حفظ کنیم.

وی افزود: کاتای ما در رقابتهای جهانی حرفی برای گفتن ندارد، این کاتا برای پیشرفت و رسیدن به اوج نیاز به یک خانه تکانی اساسی و فکری نو دارد. داوران ، مربیان و کاتاروهای ما باید با کاتای روز دنیا آشنا شوند ، وقتی تیم ایتالیا که نزدیک به 10 سال است در سطح اول جهان نمایش موفقی دارند به ایران بیاید همه می توانند با این نوع کاتا از نزدیک آشنا شوند.

سرمربی دانشگاه آزاد افزود: شاید حضور یا غیبت این کاتاروها در تیم ما باعث ارتقاء یا سقوط یک پله ای در جدول رده بندی شود ولی منفعتی که حضور این کاتاروها روی تاتامی لیگ برای کاتای ایران دارد فراتر از این خواهد بود.

صافی در مورد نظر فدراسیون در مورد جذب این کاتاروها گفت: در جریان مسابقات جهانی توافق با این تیم سه نفر حاصل شد و همان زمان مدارک به فدراسیون ارائه و مسئول سازمان لیگ در جریان قرار گرفت. ولی در نهایت این فدراسیون است که تصمیم نهایی را می گیرد . ما تابع قوانین و مقررات لیگ هستیم. ولی امیدوارم مشکلی که دو سال قبل برای آقایف پیش آمد او را یک هفته روی سکوها نشاندند برای والدسی و دو همطونش پیش نیافتد.

سرمربی دانشگاه آزاد در پایان گفت: به هر حال با والدسی به عنوان یکی از بهترین های دنیا به توافق رسیدیم واگر او برای لیگ به به ایران نیاید حتما" برای اجرای یک کلاس هماهنگی به تهران سفر خواهد کرد.