نفت و مقاومت قهرمان دور رفت لیگ برتر ووشو شدند

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم و پایانی دور رفت رقابتهای بیگ برتر ووشو باشگاه های ایران روز گذشته در آکادمی ووشو برگزار شد. در گروه نخست نفت تهران که حسین اوجاقی را در ترکیب قرار داده بود مقابل دبیری تبریز به برتری دست یافت و با 13 امتیاز قهرمان نیم فصل شد.

در گروه دوم هم که مقاومت هفته پیش قهرمانی خود را در نیم فصل مسجل کرده بود این هفته استراحت داشت. اما روز گذشته هفته اول از دور برگشت نیز برگزار شد که هر دو تیم مدعی گروه های اول و دوم مقابل حریفان خود صاحب برتری شدند.

در جدول رده بندی در گروه یک نفت تهران با 15 امتیاز در جایگاه اول و تیم دبیری تبریز با 9 امتیاز در رده دوم قرار دارد، مسکن و شهرسازی زنجان با 6 امتیاز در جایگاه سوم ایستاده است در گروه 2 این پیکارها تیم مقاومت بسیج با 15 امتیاز در رده نخست قرار دارد، هیئت ووشو گیلان با 7 امتیاز دوم است ، هیئت ووشو همدان هم با 7 امتیاز و تفاضل کمتر سکوی سوم را در اختیار دارد.

نتایح هفته پنجم و پایانی دور رفت : گروه 1:

دبیری تبریز 1 نفت تهران 11

مسکن و شهرسازی زنجان 12 رعد آسا البرز 1



نتایج هفته پنجم دور رفت : گروه2

هیئت ووشوی همدان 7 شهدای تربیت بدنی کرمانشاه 6

رنگ فیروزه شیراز 6 هیئت ووشوی گیلان 7



نتایج هفته اول دور برگشت :گروه 1

مسکن و شهرسازی زنجان 7 هیئت ووشوی کرمان 6

رعد آسا البرز 1 نفت تهران 12



نتایج هفته اول دور برگشت گروه 2:

رنگ فیروزه شیراز 3 مقامت بسیج 10

هیئت ووشو گیلان 6 شهدای تربیت بدنی کرمانشاه 7