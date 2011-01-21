1258 پروژه در خراسان رضوی به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمدحسن واحدی، شامگاه پنج شنبه در جلسه ستاد گرامیداشت دهه فجر در مشهد، افزود: از این تعداد، 173 پروژه ملی با اعتبار 455 میلیارد تومان، هزار و 60 پروژه استانی با اعتباری بالغ بر 400 میلیارد تومان و 25 پروژه به صورت سرمایه گذاری، با هزینه ای بالغ بر 940 میلیارد تومان است.

وی گفت: با بهره برداری از این پروژه ها، دو هزار و 755 فرصت شغلی جدید ،ایجاد خواهد شد.

مدیر کل دفتر فنی استانداری خراسان رضوی، اظهار داشت: از مجموع این پروژه ها ،86 پروژه مربوط به شهرداری ها است که 337 میلیارد تومان در این بخش، سرمایه گذاری کرده اند.

واحدی همچنین در ادامه، گفت: در کمیسیون فنی استان، تمهیداتی برای حمایت های لازم از زائران پیاده در ایام آخر صفر، اندیشیده شده است .