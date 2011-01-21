"چو وانگ رائه": ایران دوست داشت با استرالیا بازی کند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر، "چو وانگ رائه" که ظهر امروز در نشست خبری در سالن کنفرانس خبری مجموعه ورزشی اسپایر با خبرنگاران گفتگو می کرد ضمن بیان این مطلب افزود: این بازی خیلی مهم و مشکل است برای ما. ما تیم ایران را آنالیز کردیم. هر دو تیم نمایش خوبی در این تورنمنت داشتنتد فردا نشان می دهیم که چقدر روند رو به رشدی داشته ایم.

وی در پاسخ به این پرسش که قطبی تیم شما را مش ناسد گفت: من تبریک می گویم به قطبی که تیم خوبی درست کرده است. مقابل کره شمالی هم خوب بازی کرد. او راه فوتبال را در کره طی کرد و رشد کرد. بااین حال تیم ملی کره تغییرات زیادی داشته و پیشرفت زیادی داشته است.

سرمربی تیم ملی کره جنوبی در مورد پیش بینی اش از نتیجه دیدار ایران برابر کره جنوبی گفت: باید تا فردا صبر کنید و ببینید که کره جنوبی چه نمایشی از خود خواهد داشت.

چو وانگ رائه خاطرنشان کرد: ایران و کره جنوبی در مرحله مقدماتی بازیهای خوبی را به نمایش گذاشتند و توانستند از گروه شان صعود کنند. با این حال هر تیمی که بتواند در مرحله یک چهارم نهایی بهتر کار کند به پیروزی خواهد رسید و راهی مراحل بالاتر خواهد شد.

وی ادامه داد: دو تیم بازیکنان بزرگ و کاربلدی در اختیار دارند که از کار گروهی و تکنیک خوبی نیز برخودارند. با این حال نتیجه بازی در زمین مشخص می شود و باید تا روز شنبه صبر کرد.

سرمربی تیم ملی فوتبال کره جنوبی افزود: تصور می کنم که ایرانی ها بیشتر دوست داشتند در این مرحله با استرالیا بازی کنند با این حال قرعه مشخص شده است و فردا دو تیم بازی سختی برابر هم خواهند داشت که ما تلاش می کنیم پیروز این میدان باشیم.