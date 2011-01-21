صادرکنندگان برتر استان کرمان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، همایش تجلیل از صادر کنندگان برتر استان کرمان پنجشنبه شب با معرفی 15 شرکت صادراتی و چهار ارگان برتر مرتبط با امر صادرات به عنوان همیاران صادرات تجلیل به عمل آمد.

در این همایش از شرکت گلاب زهرا با مدیریت علی مصطفوی در بخش صنایع تبدیلی کشاورزی و نیز شرکت کرمان لیکوریس با مدیریت علیرضا معمار در بخش گیاهان دارویی به عنوان صادرکننده برتر سال جاری تجلیل شد.

در بخش صنایع شیمیایی نیز شرکت رنگدانه سیرجان با مدیریت بابک شایسته و در بخش محصولات پتروشیمی شرکت روغن موتور پردیس با مدیریت علیرضا کریمی به عنوان صادرکننده برتر شناخته شدند.

در بخش مصالح ساختمانی، شرکت کاشی و سرامیک برلیان رفسنجان با مدیریت حسینی نژاد و در بخش کانی های غیر فلزی شرکت فرومولیبدن کویر رفسنجان به مدیریت محققی صادر کننده برتر شناخته شدند. در بخش خدمات فنی و مهندسی شرکت راه سازی و ساختمانی 115 در بخش گردشگری شرکت پیش قراولان با مدیریت مطهره دریجانی و شرکت هواپیمایی ماهان با مدیریت عرب نژاد در بخش حمل و نقل به عنوان صادرکنندگان برتر معرفی شدند.

همچنین در بخش صادرات پسته نیز شرکت های مروارید سبز کویر با مدیریت حمید حسام، طلای سبز هراتی کویر با مدیریت محمدعلی قاری زاده، کاشفان کویر با مدیریت محمدحسین آقا محمد حسنی و شرکت تازه پسته رفسنجان با مدیریت غلامرضا رضامند به عنوان صادرکنندگان برتر شناخته شدند.

در این همایش شرکت بازرگانی شهبا در بخش صادرات خرما با مدیریت علی اصغر شهبا و نیز بازرگانی جعفری زاده با مدیریت رضا جعفری زاده در بخش فرش دستباف به عنوان صادرکننده نمونه انتخاب شدند.

همچنین در این همایش که با حضور مسئولان استان برگزار شده بود، بانک کشاورزی شمال استان، بانک توسعه صادرات، اداره کل گمرکات استان کرمان و انجمن پسته ایران به عنوان همیاران نمونه صادرکنندگان استان معرفی شدند.

