به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسین اخوان علوی روز پنج‌شنبه در جلسه هماهنگی برپایی نمایشگاه اختراعات و جشنواره دستاوردهای پژوهشی قم با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص برگزاری این نمایشگاه تصریح کرد: ما شاهد استقبال خوب مخترعین و نخبگان استان قم برای شرکت در این نمایشگاه هستیم.



وی با اشاره به اینکه نخستین نمایشگاه اختراعات استان قم همزمان با سومین جشنواره دستاوردهای پژوهشی این استان به صورت هماهنگ برگزار می‌شود، گفت: این اقدام نتایج بسیار خوبی را به دنبال خواهد داشت.



اخوان علمی همچنین از ارائه 90 اختراع مبتکران و مخترعان قمی در این نمایشگاه خبر داد و گفت: امیدواریم که این اختراعات مورد حمایت مسئولان قرار گیرد و اگر این اتفاق حتی برای بخشی از این اختراعات نیز حاصل شود، دستاورد بسیار خوبی است.



رئیس بناید نخبگان استان قم برقراری تعامل دوجانبه بین دستگاه‌های اداری و همچنین فعالان عرصه فناوری و تولید را از جمله دستاوردهای این نمایشگاه عنوان کرد.



وی گفت: اگر این روند را در آینده نیز ادامه دهیم شاهد خواهیم بود که مدل کامل‌ترین در این زمینه ارائه می‌شود.



اخوان علوی در پایان از رعایت شیوه نامه بنیاد بنیاد ملی نخبگان در خصوص برگزاری نمایشگاه‌ها در اولین نمایشگاه اختراعات استان قم خبر داد.



ظرفیت پژوهش و فناوری دستگاه‌های استان به منصه ظهور برسد



سرپرست دفتر پژوهش و آموزش استانداری قم نیز در این جلسه با تقدیر از فعالیت‌های انجام شده برای برگزاری نمایشگاه اظهار داشت: جای امیدواری است که بتوانیم حرکت شتابنده‌ای را در قم به وجود آوریم و ثمره برگزاری این نمایشگاه رفاه و آسایش شهروندی باشد.



مهدی محدث با اشاره به عرضه مجموعه توانمندی‌های استان در نمایشگاه اختراعات و جشنواره دستاوردهای پژوهشی استان بیان داشت: امیدواریم که این نمایشگاه بستر مناسبی برای ظهور و بروز استعداد‌ها و توانمندی‌های استان باشد.



سرپرست دفتر پژوهش و آموزش استانداری قم با اشاره به فعالیت‌های پراکنده در بخش‌های مختلف در عرصه فناوری و پژوهش، تأکید کرد: باید همه این فعالیت‌های به صورت مشترک یک هدف که همانا اعتماد سازی عمومی است را دنبال کنند.



وی با بیان اینکه بسترهای کار در کمیته و ستاد برگزاری نمایشگاه فراهم شده و اقدامات خوبی صورت گرفته است، تاکید کرد: باید در زمینه اطلاع‌رسانی و پوشش خبری درباره فعالیت‌های انجام شده در این نمایشگاه اقدامات گسترده‌تری صورت گیرد.



محدث از رونمایی از بانک اطلاعات پژوهش قم خبر داد و گفت: امیدواریم که در این نمایشگاه و جشنواره شاهد رونمایی از بانک اطلاعات جامع پژوهش‌ها و پژوهشگران استان قم باشیم.



وی یادآور شد: امیدواریم که بتوانیم با راه‌اندازی این بانک نسبت به ثبت ایده‌های صاحبان ایده اقدام کنیم و چنین اتفاقی موجب تشویق بیشتر فناوران، نوآوران و ایده پردازان می‌شود.



سرپرست دفتر پژوهش و آموزش استانداری قم درباره برگزاری کارگاه‌های آموزشی تصریح کرد: باید بین قسمت نمایشگاهی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی تعامل و ارتباط مطلوبی براقرار شود تا بتوانیم که در برگزاری کارگاه‌ها به نکات در نظر گرفته شده و اهداف از پیش تعیین شده دست پیدا کنیم.



وی خاطرنشان کرد: در عرصه پژوهش و فناوری در دستگاه‌های استان قم ظرفیت‌های خوبی وجود دارد که امیدواریم بتوانیم این توانمندی‌ها و ظرفیت‌ها را به منصه ظهور برسانیم.