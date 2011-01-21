قیام امام حسین بدرستی در جامعه تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی در خطبه های نماز جمعه ساری با اشاره به در پیش بودن اربعین سید و سالار شهیدان اظهار داشت: پیام قیام امام حسین در صحرای کربلا و رشادت های یاران ایشان در صحرای کربلا باید درس پایمردی و جوانمردی را برای جامعه اسلامی نمایان سازد.

ارادت مسلمین به امام حسین(ع) لایتناهی است

وی خاطر نشان کرد: ارادتمندان و عاشقان دل سوخته آل الله با پای پیاده و سواره خود را برای شرکت در مراسم اربعین سالار شهیدان به کربلای معلی می رسانند که نشان از دلدادگی و ارادت خاص و لایتناهی مسلمین جهان به امام حسین(ع) است.

نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به اینکه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت باید در ایام سوگواری امام حسین(ع) بیشتر ترویج شود تصریح کرد: بصیرت دینی و اعتقادی مردم باید تقویت شود.

دشمن برای تفرقه در ایران سرمایه گذاری کرده است

طبرسی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در جریان فتنه 88 مردم را به بصیرت دعوت کردند یادآور شد: دشمن سرمایه گذاری فراوانی برای ایجاد تفرقه و نابودی ایران اسلامی کرده که منکوب و نابود شده است.

وی با اشاره به در پیش بودن سالروز حماسه ششم بهمن ماه سال 60 مردم آمل اظهار داشت: مردم آمل با خلق این حماسه بی بدیل بار دیگر هزار سنگر را در دلها و قلوب مومنان ایجاد کردند.

شش بهمن 60 آمل پاس داشته شود

طبرسی افزود: قیام ششم بهمن مردم آمل در سال 60 که به نوع خود نقش اساسی در بیداری اسلامی و خلق حماسه ای ماندگار شده است باید پاسداشته شود.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به دیدار سال گذشته مردم آمل و مازندران با مقام معظم رهبری در سالروز این حماسه اظهار داشت: مردم این خطه قهرمان پرور خواستار دیدار مجدد با مقام معظم رهبری هستند.

مردم تونس به بیداری اسلامی رسیده اند

وی با بیان اینکه فریاد بیداری ملت های آزاده در جهان نواخته شده است اظهار داشت: مردم تونس به بیداری اسلامی رسیده و پس از 50 سال اسلام را در کشور کفر پدیدار کردند.