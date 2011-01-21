عزاداری های اربعین در همدان یکپارچه برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، آیت الله غیاث الدین طه محمدی ظهر جمعه در خطبه های نماز عبادی سیاسی این روز در همدان با اشاره به برگزاری آیین باشکوه عزاداری مردم شهر زنجان در مسجد اعظم این شهر، افزود: تمام هیئت های مذهبی، مدیران، مردم و اقشار مختلف جامعه در شهر همدان باید با گردهمایی در میدان بزرگ این شهر مراسم اربعین حسینی را با الگو برداری از عزاداری در زنجان به پا دارند.

آیت الله محمدی با بیان اینکه در اردبیل و کرمان نیز آیین برگزاری مراسم عزاداری اباعبدالله الحسین(ع) به صورت هماهنگ برگزار می شود، اظهار داشت: حضور چشمگیر مردم عزادار در آیین اربعین حسینی باعث یاس وناامیدی دشمنان خواهد شد.

اربعین عاشورای دوم امام حسین (ع) است

وی در ادامه با بیان اینکه اربعین، عاشورای دوم امام حسین(ع) است، اظهار داشت: اربعین حسینی تمام مصیبت ها را زنده می کند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان به شهادت 60 نفر از شیعیان در بمب گذاری های کربلای معلی در روزهای اخیر اشاره کرد و گفت: شهادت محبان اهل بیت(ع) عشق و علاقه مردم به اهل بیت را پرفروغ تر می کند.

حکومت بن علی براساس ظلم بود پس فرو ریخت

آیت الله محمدی در ادامه به فرار رئیس جمهور کشور اسلامی تونس اشاره کرد و افزود: زین العابدین بن علی با بیش از دو دهه حکومت و جنگ با ارزش های دینی و ظلم به مسلمانان از این کشور فرار کرد.

وی با بیان اینکه بن علی در مدت حکومت خود در کشور تونس دست نشانده آمریکا و اسرائیل بود، ادامه داد: وی با ظلم به مردم کشور خود موجب خرسندی کشورهای سلطه گر می شد و در نهایت نیز حکومت وی که بر پایه ظلم استوار شده بود، فرو ریخت.

سقوط حکومت بن علی لرزه به جان غربیها انداخت

وی با بیان اینکه با سقوط کشور تونس، لرزه به جان کشورهای عربی افتاده است، تاکید کرد: طاغوت ها قادر به اداره کشورها نیستند و نمی توانند ملت ها را در خفقان نگه دارند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان با تاکید بر این واقعیت که آه مظلوم خانه ظالم را ویران می کند، گفت: براساس آیات قرآن شاید حکومت ها براساس کفر پایدار باشند، اما براساس ظلم ماندگار نخواهند بود.

تلاش آمریکا برای نسبت دادن ترور حریری به حزب الله ناکام ماند

آیت الله محمدی به بیان مسئله سقوط دولت حریری در لبنان پرداخت و گفت: دادگاه آمریکایی قصد داشت ترور رفیق حریری را به حزب الله نسبت دهد که با لطف خدا و هوشیاری مردم این کشور این توطئه نقش بر آب شد.