پایان دور نخست مذاکرات ایران و 1+5 / تاکید طرفین بر مثبت بودن گفتگوها

به گزارش خبرنگار مهر، دور نخست مذاکرات نمایندگان ایران و گروه1+5 از ساعت 30/11 به وقت تهران در استانبول آغاز شد که دقایقی پیش خاتمه یافت.

منابع خبری از استانبول به نقل از دیپلمات های حاضر در مذاکرات اعلام کرده اند که دور نخست این گفتگو ها در فضایی مثبت و سازنده انجام شده است.

قرار است دور بعدی این مذاکرات عصر امروز صورت بگیرد.

بر اساس این خبرهیئت ایران به ریاست سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی و با حضور علی باقری معاون سیاست خارجی وامنیت بین الملل دبیرشورای عالی امنیت ملی، حمید رضا عسگری مشاور حقوقی سازمان انرژی اتمی و وزارت خارجه و ابوالفضل ظهره وند معاون رسانه ای دبیر شورای عالی امنیت ملی عازم استانبول شده است.

همچنین از طرف گروه1+5 نیز علاوه بر کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا که ریاست هیئت طرف مقابل را بر عهده دارد ، ویلیام برنز معاون وزیر خارجه امریکا،ژاک اودی بر معاون وزیر خارجه فرانسه،جیمز جفری معاون وزیر خارجه انگلیس ، سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه،و امیلی هاربر معاون وزیر خارجه آلمان در این مذاکرات حضور یافته اند.

ایران و گروه 1+5 در مذاکرات ژنو 3 که روزهای 15 و 16 آذر 1389 برگزار شد، توافق کردند که در استانبول با دستور کار «همکاری حول نقاط مشترک» مذاکره کنند.

