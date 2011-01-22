پایان طرح تعیین حد بستر و حریم سه تالاب خوزستان

مسعود غیاثی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز، عنوان کرد: این طرح در سه تالاب میان گران، بامدژ و هورالعظیم به منظور حفاظت و بهره برداری از تالابها، جلوگیری از آسیب به ساخت و سازها و جلوگیری از کندی جریان آب تالابها انجام شده است.

وی ضرورت اجرای این طرح را مشخص شدن حقوق تالابها و مجاروان آن عنوان کرد و افزود: در این طرح کارشناسان با بررسی، تعیین و نشانه گذاری محدوده ی تالابها از ساخت و ساز در آن مکانها برای ایمن سازی و پیشگیری از آسیب به تالاب جلوگیری می کنند.

مدیر امور مهندسی و سواحل سازمان آب و برق خوزستان با اشاره به اینکه این طرح در 150 هزار هکتار از تالابهای میان گران بامدژ و هورالعظیم به پایان رسیده، تاکید کرد: سال آینده تعیین حد بستر و حریم تالاب شادگان اجرا خواهد شد.



به گفته غیاثی، استان خوزستان دارای پنج تالاب مهم شامل تالاب میان گران، بامدژ، هورالعظیم، شادگان و شیمبار است.



مدیر امور مهندسی رودخانه و سواحل سازمان آب و برق خوزستان همچنین در ادامه از ساماندهی 55 کیلومتر از سواحل رودخانه های این استان با هدف کنترل فرسایش و تثبیت بستر رودخانه خبر داد.



وی ادامه داد: ساماندهی 55 کیلومتر از رودخانه های استان خوزستان شامل کارون، دز و اعلا با اعتباری افزون بر 302 میلیارد ریال در حال انجام است.



غیاثی خاطرنشان کرد: این رودخانه ها با هدف کنترل فرسایش ساحل و تثبیت بستر، افزایش آبگذری رودخانه، کنترل سیلاب، حفاظت از تاسیسات تامین آب و زیباسازی سواحل ساماندهی می شوند.



مدیر امور مهندسی و سواحل سازمان آب و برق خوزستان در ادامه اذعان داشت: ساماندهی شش بازه از رودخانه های یادشده به طول 41 کیلومتر به طور 100 درصد پایان یافته است.



وی تصریح کرد: این بازه ها در رودخانه کارون شامل بازه مجاور چاه های فلمن، عرب اسد، شیبان و محدوده شهری اهواز حد فاصل پل پنجم تا پارک شقایق و در رودخانه دز شامل بازه های زاویه ها و آلبوحمدان و در رودخانه اعلا بازه میداوود است.



مدیر امور مهندسی رودخانه و سواحل سازمان آب و برق خوزستان همچنین از آبگیری و بهره برداری بزرگترین کانال سیلاب بر کارون در جنوب اهواز در صورت رفع معارضان آن در سال جاری خبر داد و افزود: احداث این کانال که هم اکنون 96 درصد پیشرفت فیزیکی دارد به عنوان یکی از فیوزهای عبور سیلاب رودخانه کارون قادر خواهد بود دبی 900 مترمکعب از سیلاب رودخانه را به تالاب شادگان منتقل کند.