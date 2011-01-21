به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر، افشین قطبی که به روال سه نشست خبری قبلی، بعد از پایان گفتگویش با خبرنگاران داخلی و خارجی به طور جداگانه با خبرنگاران ایرانی گپ و گفت می کرد، امروز جمعه هم به جمع آنها امد و به پرسش های دیگری پاسخ گفت.

قطبی در ابتدای این گفتگو به حساسیت دیدار برابر کره جنوبی اشاره کرد و گفت: به نظر من کره پله ای هست که ما باید از آن بالا برویم و به مراحل بالاتر برسیم. ما می خواهیم جام قهرمانی را بالای سرمان ببریم و آن را به مردم ایران تقدیم کنیم. این اتفاق دور از ذهنی نیست و بازیکنان من می توانند به آن دست پیدا کنند.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با انتقاد از برخی کارشناسانی که شناخت او از کره جنوبی را دست مایه انتقاد از وی کرده اند گفت: متاسفانه 20 ماه است برخی افراد در رسانه ها به انتقاد از من می پردازند. اما باید بگویم که شناخت داشتن از یک تیم دلیلی برای پیروز شدن برابر آن تیم نیست.

وی ادامه داد: من از کره جنوبی شناخت خوبی دارم اما این دلیل نمی شود که همیشه خوب بازی کنیم و پیروز شویم. من در مدتی که سرمربی تیم ملی ایران بوده ام دو بار با کره بازی کرده ام که یکی مساوی و یک پیروزی حاصل کار من است. ممکن است در بازی فردا کره ای ها روز خوبشان باشد و پیروز شوند. جذابیت فوتبال به همین اتفاقات است.

قطبی ادامه داد: با این حال من بازیکنانی در اختیار دارم که انگیزه بسیار بالایی برای رسیدن به پیروزی دارند و مردمی در ایران حضور دارند که دعایشان برای کسب قهرمانی پشت سر ما خواهد بود. ایران لیاقت قهرمانی در این مسابقات را دارد و مطمئنم که مردم هم می خواهند ما به این افتخار برسیم.

وی در مورد جنگ روانی و کری خوانی کادر فنی و مربیان کره قبل از دیدار با ایران گفت: به نظر من کسی جنگ روانی به راه می اندازد که از تیم حریف ترسیده باشد. کره ای ها به دلیل اینکه تحت فشار هستند علیه ایران جنگ روانی به راه انداخته اند اما راه به جایی نخواهند برد. من خودم یک روانشناس خوب هستم و مطمئنم که آنها نمی توانند با این حربه راه به جایی ببرند.

افشین قطبی در پاسخ به این پرسش که اگر تیم ملی در دیدار برابر کره جنوبی نتیجه نگیرد چه اتفاقی خواهد افتاد گفت: ما تیمی ساخته ایم که حالا همه آن را قهرمان می دانند. تیم ما از نظر مردم ایران تها اینجای کار قهرمان است. رسانه های مختلف دنیا بهتمجید از عملکرد تیم ملی ایران پرداخته اند و تیم ما را شایسته قهرمانی می دانند.

وی افزود: همیشه نمی شود خوب بازی کرد و نتیجه گرفت. ما سازماندهی خوبی در تیم مان داشته ایم و حتی اگر در بازی با کره جنوبی هم بازنده باشیم بازهم برنده زمین ما خواهیم بود. ما مردم دنیا را برای لذت بردن از یک فوتبال کلاسیک از ایران و کره جنوبی دعوت می کنیم و امیدواریم همه لذت ببرند.

قطبی خاطرنشان کرد: هدف ما این است که قهرمان شویم و برای رسیدن به این مهم از تمام توانمان استفاده خواهیم کرد. نتیجه فقط خوب بازی کردن و بردن نیست. تیمی که ما ساخته ایم آینده فوتبال ایران است . این تیم به پیروزی و تفکر پیروز شدن عادت کرده و این می تواند به قهرمان شدن ما کمک کند.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در مورد انتقاد برخی کارشناسان از وی که هنوز هم ادامه دارد گفت: مربیان به من لطف دارند که چنین انتقاداتی را هنوز هم مطرح می کنند. هر کس نظر خودش را مطرح می کند با این حال من سعی می کنم از نظرات انها برای بهبود تیم ملی استفاده کنم.

دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی در مرحله یک چهارم نهایی جام ملت های آسیا ساعت 19:55 دقیقه روز شنبه به وقت تهران در ورزشگاه قطر اسپورت برگزار خواهد شد.