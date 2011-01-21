حکومت عراق با حمایت آیت الله سیستانی تقویت می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حجت الاسلام غلامرضا حسنی در خطبه های نماز جمعه این هفته ارومیه با اشاره به حوادث کشور تونس لزوم بازپس گیری سرمایه های مردم این کشور از حکام فراری را مورد تاکید قرار داد افزود: در قانون اساسی آینده این کشور باید نقش بهتر و گسترده تری به شیعیان پیش بینی شود.

حجت الاسلام حسنی در ادامه با تاکید بر اطاعت محض از ولایت فقیه بیان داشت: اطاعت از ولی فقیه به منزله اطاعت از ائمه اطهار (ع) و اطاعت از ائمه نیز به مثابه اطاعت از سول خدا (ص) و اطاعت از رسول خدا نیز همان اطاعت حق تعالی است.

وی با استناد به اخبار و احادیثی از رسول خدا (ص) و ائمه معصومین (ع) افزود: در زمان غیبت حضرت ولی عصر امام زمان (عج) واجب است مسلمین از مجتهد جامع الشرایط، عالم و آگاه تقلید کنند، مگر اینکه خود به درجه اجتهاد رسیده باشند.

امام جمعه ارومیه اضافه کرد: با کمال خوشبختی در زمان ما حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای، هم شرایط یک مرجع تقلید و هم شرایط ولی فقیه را دارند.

وی در بخش دیگری از خطبه های نماز، سفر آیت الله العظمی نوری همدانی به آذربایجان غربی را عامل خیر و برکت برای استان دانست و اظهار داشت: حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی از مراجع بزرگ تقلید جهان تشیع است که، لازم است همه ما بهره کافی را از فیوضات حضور ایشان در استان ببریم.